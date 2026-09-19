Grazer Freibäder knackten neuen Besucherrekord

So voll waren die Grazer Bäder noch nie: 447.862 Besucher wurden 2026 gezählt. Besonders der 28. Juni sticht heraus - an diesem Tag strömten mehr als 15.500 Menschen in die sechs Bäder.

Graz ist 2026 so oft ins Freibad gegangen wie noch nie: 447.862 Besuche bedeuten einen neuen Rekord und ein einziger Junitag brachte mehr als 15.500 Menschen ins Wasser.

Graz ist 2026 so oft ins Freibad gegangen wie noch nie: 447.862 Besuche bedeuten einen neuen Rekord und ein einziger Junitag brachte mehr als 15.500 Menschen ins Wasser.

Der Sommer 2026 hat Graz ordentlich ins Wasser geschickt. Insgesamt 447.862 Besucher kamen in die sechs städtischen (Frei-)Bäder. Damit wurde nicht nur das Vorjahr deutlich übertroffen, sondern auch der bisherige Rekord aus 2024. Damals waren es 414.593 Badegäste, heuer kamen also 33.269 beziehungsweise acht Prozent mehr. Gegenüber 2025 fällt das Plus noch deutlicher aus: 93.422 zusätzliche Gäste bedeuten einen Zuwachs von 26 Prozent.

Juni ganz vorne

Besonders viel Betrieb herrschte im Juni. Allein in diesem Monat wurden 139.172 Besucher gezählt. Dahinter folgten der August mit 120.591 und der Juli mit 109.890 Gästen. Schon der Mai legte mit 56.657 Badegästen ordentlich vor, im September kamen noch 21.552 dazu. Zusammengerechnet ergibt das die Rekordmarke von 447.862 Besuchen.

Ein Tag sticht raus

Einen besonders großen Andrang gab es am 28. Juni. Mehr als 15.500 Menschen besuchten an diesem Tag die sechs Grazer Freibäder – Saisonrekord. Besonders gefragt war das Bad Straßgang. Dort wurden an diesem Tag knapp 5.200 Besucher gezählt. Geschäftsführer Oliver Wieser bringt die Dimension auf den Punkt: „Der 28. Juni war dabei der absolute Höhepunkt: Mehr als 15.500 Menschen haben an diesem Tag unsere sechs Freibäder besucht.“

Auster an der Spitze

Über die gesamte Saison gesehen landete die Auster mit 144.879 Besucher auf dem ersten Platz bei den Gästezahlen. Straßgang folgte mit 118.499, dahinter lagen Margarethen mit 58.940 und der Augarten mit 57.367 Besuchen. Im Stukitzbad wurden 36.516 Gäste gezählt, im Bad zur Sonne waren es 31.661. Damit trugen alle sechs Bäder zum neuen Höchststand bei.

Freude über Rekord

Auch bei der Holding Graz freut man sich über die Zahlen. Vorstand Mark Perz sagt: „Mit fast 450.000 Besucher haben wir heuer einen neuen Höchststand erreicht – das ist ein starkes Signal für die Attraktivität unseres Badeangebots und eine schöne Bestätigung für die Arbeit unseres Teams.“ Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) hebt ebenfalls die Bedeutung der Bäder für Graz hervor. Sein Fazit: „Dass wir heuer sogar das bisherige Rekordjahr übertreffen konnten, freut mich besonders.“