400 Airbnb-Unterkünfte in Graz: Warum die Stadt kaum etwas dagegen tun kann

Kurzzeitvermietungen sorgen in Graz seit Längerem für Diskussionen. Rund 400 Unterkünfte sollen auf Airbnb angeboten werden. Jetzt kommt Bewegung aus Brüssel, doch für Graz bleibt ein entscheidendes Problem.

Wer derzeit auf Airbnb nach einer Unterkunft in Graz sucht, findet gerade in zentralen Lagen zahlreiche Wohnungen, die tageweise an Gäste vermietet werden. Für Touristen praktisch, für den angespannten Wohnungsmarkt allerdings umstritten: Denn Wohnungen, die dauerhaft als Ferienunterkünfte genutzt werden, stehen für klassische Langzeitmieten nicht zur Verfügung.

400 Wohnungen in Graz gelistet

In Graz beschäftigt das Thema die Politik schon länger. Nach aktuellen Angaben sind rund 400 Unterkünfte in der Stadt auf Airbnb gelistet. Die Stadt versucht mittlerweile stärker nachzuvollziehen, wer Wohnungen kurzfristig vermietet und ob dafür auch die vorgeschriebenen Abgaben geleistet werden.

164 Vermieter konnten ausfindig gemacht werden

Seit Airbnb Daten mit der Stadt austauscht, konnten laut Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) 164 Vermieter identifiziert und in das städtische System aufgenommen werden, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. In einzelnen Fällen wurden demnach auch Strafen verhängt, wenn die Nächtigungsabgabe nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde. Doch Kontrollen lösen aus Sicht der Grazer Stadtregierung nur einen Teil des Problems. Sie möchte auch bei den Regeln für die Kurzzeitvermietung nachschärfen. Genau dabei stößt Graz allerdings an seine Grenzen.

©Foto Fischer Seit Airbnb Daten mit der Stadt austauscht, konnten laut Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) 164 Vermieter identifiziert werden.

Graz kann strengere Regeln nicht einfach selbst beschließen

Ob und wann die touristische Vermietung einer Wohnung baurechtlich als andere Nutzung einzustufen ist, wird über das Baurecht geregelt. Die entscheidende Kompetenz liegt damit beim Land Steiermark. Fragen einer gewerblichen Vermietung fallen wiederum in die Zuständigkeit des Bundes. Das bedeutet: Selbst wenn Graz Kurzzeitvermietungen stärker begrenzen möchte, kann die Stadt entsprechende Regeln nicht einfach im Alleingang einführen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hatte sich bereits kritisch zu kommerziell betriebenen Kurzzeitvermietungen geäußert. Die Stadt wünscht sich deshalb Änderungen in der steirischen Bauordnung.

©KPÖ Graz Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hatte sich bereits kritisch zu kommerziell betriebenen Kurzzeitvermietungen geäußert.

Jetzt kommt Bewegung von der EU

Ausgerechnet auf europäischer Ebene könnte Graz nun zumindest mehr rechtlichen Spielraum bekommen. Die EU-Kommission hat am 9. September den Entwurf für einen „Affordable Housing Act“ vorgestellt. Damit soll erstmals ein gemeinsamer europäischer Rahmen geschaffen werden, mit dem Behörden Gebiete bestimmen können, in denen der Wohnungsmarkt besonders stark unter Druck steht. Das könnte für Städte mit vielen Kurzzeitvermietungen relevant werden. Wird für ein Gebiet nach festgelegten Kriterien ein hoher Druck auf den Wohnungsmarkt nachgewiesen, sollen die zuständigen Behörden Maßnahmen etwa gegen bestimmte Formen von Kurzzeitvermietung ergreifen können. Dabei gibt Brüssel allerdings kein pauschales Airbnb-Verbot vor. Die zuständigen nationalen, regionalen oder lokalen Stellen sollen weiterhin selbst entscheiden, ob sie eingreifen und welche Maßnahmen sie wählen. Einschränkungen müssten mit Daten begründet sowie notwendig, zielgerichtet und verhältnismäßig sein.

Einfach Airbnb verbieten? So funktioniert es nicht

Die Hürden sind durchaus hoch. Nach dem Kommissionsvorschlag müssten Behörden bei Beschränkungen von Kurzzeitvermietungen unter anderem nachweisen, dass diese den lokalen Wohnungsmarkt über einen längeren Zeitraum erheblich beeinträchtigt haben und weniger einschneidende Maßnahmen nicht genauso wirksam wären. Hintergrund ist ein Problem, das längst nicht nur Graz beschäftigt. Die EU-Kommission verweist darauf, dass Kurzzeitvermietungen einerseits Tourismus, Einkommen und zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten fördern, andererseits in besonders stark nachgefragten Gebieten Wohnraum für dauerhaft dort lebende Menschen verknappen können.

Wien begrenzt die Vermietung deutlich

Andere Städte sind bei Einschränkungen bereits weiter. Wien begrenzt die kurzfristige Vermietung von Wohnungen grundsätzlich deutlich stärker, während europäische Tourismusmetropolen ebenfalls mit unterschiedlichen Modellen gegen eine übermäßige touristische Nutzung von Wohnraum vorgehen.

Graz schaut deshalb weiter Richtung Land Steiermark

Für Graz löst der Vorstoß aus Brüssel das unmittelbare Problem allerdings noch nicht. Die Stadt wünscht sich eine Regelung in der steirischen Bauordnung, die stärkere Eingriffe bei Kurzzeitvermietungen ermöglicht. Genau diese Bauordnung wird derzeit überarbeitet. Aus dem Büro des zuständigen Landesrats Hannes Amesbauer (FPÖ) heißt es laut vorliegenden Informationen allerdings, dass Kurzzeitvermietungen bei der geplanten Deregulierungs- und Entbürokratisierungsnovelle derzeit kein Thema seien. Dem Ressort sei bislang auch kein entsprechender Handlungsbedarf von Gemeinden, Parteien oder Privatpersonen herangetragen worden. Damit ergibt sich für Graz eine ungewöhnliche Situation: Während die EU gerade einen Rahmen für strengere Maßnahmen gegen Kurzzeitvermietungen schaffen will, fehlt der Stadt derzeit auf Landesebene jene Handhabe, die sie sich für eigene Verschärfungen wünscht.