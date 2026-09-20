Blackout-Gefahr früh erkennen: Grazer Forscher setzen dafür auf Licht

Unsichtbare Ströme können Transformatoren belasten und im schlimmsten Fall die Stabilität des Stromnetzes gefährden. Ein Team der TU Graz hat nun ein System entwickelt, das solche Störungen in Echtzeit erkennt, mithilfe von Licht.

Unser Stromnetz verändert sich. Immer mehr erneuerbare Energie, leistungsstarke Wechselrichter oder auch Wallboxen für Elektroautos stellen die Infrastruktur vor neue Herausforderungen. Dabei können Ströme entstehen, die in einem Wechselstromnetz eigentlich nicht erwünscht sind. Für Verbraucher bleiben diese Vorgänge unsichtbar. Für große Transformatoren können sie allerdings zum Problem werden. Im schlimmsten Fall können dadurch Netzinstabilitäten entstehen. Genau hier setzt eine neue Entwicklung der TU Graz an.

Forscher messen die Gefahr mit Licht

Ein Team des Instituts für elektrische Messtechnik und Sensorik hat gemeinsam mit dem Unternehmen ARTEMES GmbH ein neues Messsystem entwickelt. Es kann unerwünschte Gleichströme direkt im Hochspannungsnetz von 220 bis 380 Kilovolt erfassen. Das Besondere daran: Statt auf herkömmliche Stromwandler setzen die Forscher auf Glasfasern und Licht. Dadurch können Veränderungen und Störungen sehr genau und in Echtzeit gemessen werden. Das System soll außerdem kompakt genug sein, um auch nachträglich in bestehenden Anlagen eingebaut zu werden.

Warum Transformatoren besonders gefährdet sind

Hinter der Forschung steckt ein durchaus ernstes Problem. Unerwünschte Gleichströme können die Eisenkerne großer Transformatoren magnetisch sättigen. Dadurch kann sich deren Lebensdauer verkürzen, im schlimmsten Fall können sie ausfallen. Und Ersatz ist nicht unbedingt schnell verfügbar. „In einem Umspannwerk lässt sich der Ausfall eines Transformators zwar kompensieren, aktuell braucht es aber mehrere Jahre, um Ersatz zu bekommen“, erklärt Werner Schöffer, CEO der ARTEMES GmbH. Deshalb sei es wichtig, solche Störungen live beobachten und im Ernstfall gezielt reagieren zu können.

©TU Graz Die um einen Spulenkörper gewickelte Glasfaser erfasst das Magnetfeld des Stromes im elektrischen Leiter.

Sogar Sonnenstürme können Auswirkungen haben

Die Ursache solcher unerwünschten Ströme muss nicht einmal auf der Erde liegen. Auch geomagnetische Stürme, die durch starke Sonnenaktivität ausgelöst werden können, spielen eine Rolle. Dass das neue System solche Ereignisse tatsächlich erkennt, konnten die Forscher bereits zeigen. Gemeinsam mit der Austrian Power Grid AG (APG) wurde die Technik im Stromnetz getestet. Dabei gelang es dem Forschungsteam, einen geomagnetischen Sturm am 1. Jänner 2025 in Echtzeit zu erkennen.

©TU Graz Das Forschungsteam bei der Installation seines Messsystems für Feldtests.

Glasfaser wird um die Stromleitung gelegt

Die Technik dahinter klingt kompliziert, lässt sich aber vereinfacht erklären: Um einen Stromleiter wird eine Glasfaser gewickelt und anschließend Licht hindurchgeschickt. Der Strom erzeugt ein Magnetfeld, das wiederum Eigenschaften des Lichts verändert. Aus diesen Veränderungen kann das System errechnen, welcher Strom gerade durch die Leitung fließt und ob ungewöhnliche Störungen auftreten. Die Daten werden dabei in Echtzeit ausgewertet.

System soll jetzt marktreif werden

Getestet wurden bereits zwei unterschiedliche Varianten. Eine davon konzentriert sich auf extrem schnelle Stromspitzen und -abfälle, die andere auf sehr langsame beziehungsweise nahezu gleichbleibende Störströme. Nun wollen die Forscher beide Verfahren weiter verbessern und schließlich zur Marktreife bringen. Projektleiter Reinhard Klambauer sieht darin einen zusätzlichen Schutz für die Energieversorgung: „Wenn das System vollständig einsatzbereit ist, bietet es einen sicheren Rückhalt für die Stromversorgung.“ Damit könnte eine Technologie aus Graz künftig dabei helfen, Probleme im Hochspannungsnetz zu erkennen, bevor daraus größere Schäden entstehen.