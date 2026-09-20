Forellensaison an Grazer Erlenteichen startet am 4. Oktober

Der Wetterumschwung macht den Saisonstart möglich: Ab 4. Oktober kannst du an den Erlenteichen in Graz wieder auf Forellen angeln. Heuer kommen erstmals auch Lachs- und Goldforellen dazu.

Der Wetterumschwung ermöglicht den Start der Forellensaison und heuer werden an den Grazer Erlenteichen erstmals auch Lachs- und Goldforellen eingesetzt.

Der Wetterumschwung ermöglicht den Start der Forellensaison und heuer werden an den Grazer Erlenteichen erstmals auch Lachs- und Goldforellen eingesetzt.

Am Sonntag, 4. Oktober 2026, beginnt an den Erlenteichen in Graz die diesjährige Forellensaison. Nach dem deutlichen Temperatursturz der vergangenen Tage sind die Voraussetzungen für den Start gegeben. Wenn du dort angeln möchtest, kannst du ab diesem Tag wieder auf Forellen gehen. Der Saisonstart ist bewusst an die kühleren Monate gebunden.

Drei Forellenarten

Neu ist heuer die größere Auswahl an Forellenarten. Neben klassischen Regenbogenforellen werden auch Lachsforellen und auffällige Goldforellen eingesetzt. Damit soll das saisonale Forellenangeln abwechslungsreicher werden. Angesprochen werden sowohl erfahrene Anglerinnen und Angler als auch Familien und Einsteiger.

Kühles Wasser zählt

Entscheidend für den Start sind die Wassertemperaturen. Im Herbst verbessern sich mit dem kühleren Wasser die Bedingungen für Forellen deutlich. Nach den hohen Temperaturen des Sommers ermöglicht der aktuelle Wetterumschwung nun die Vorbereitung auf Anfang Oktober. „Uns ist wichtig, dass die Bedingungen für die Fische passen. Deshalb richten wir den Saisonstart nach den Wassertemperaturen aus. In diesem Herbst können sich unsere Besucher neben Regenbogenforellen erstmals auch auf Lachs- und Goldforellen freuen“, erklärt Christian Jany, Obmann des Vereins NSÖW, der die Erlenteiche betreibt.

Drei Teiche in Graz

Die Erlenteiche bestehen aus drei Teichen mit insgesamt mehr als 8.000 Quadratmetern Wasserfläche. Betrieben wird die Anlage ganzjährig vom gemeinnützigen Verein NSÖW – Nachhaltig Sozial Ökologisch Waidgerecht. Der Verein verbindet dort Angelfischerei mit Naturerlebnis, Umweltbildung und einem niederschwelligen Angebot für Familien und Einsteiger. Weitere Informationen gibt es unter www.erlenteiche.at.