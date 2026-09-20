Öffi-Behinderungen in Graz: Diese acht Linien sind am Montag betroffen

Wegen einer Versammlung werden am Montagnachmittag gleich sechs Straßenbahn- und zwei Buslinien in Graz zeitweise angehalten. Betroffen ist vor allem der Zeitraum zwischen 17 und 18.20 Uhr.

Öffi-Fahrgäste in Graz müssen sich am Montag, 21. September, auf Behinderungen einstellen. Anlass ist ein Friedensspaziergang, der vom Lendplatz durch Teile der Innenstadt zum Schloßbergplatz führt. Die Holding Graz kündigt deshalb Anhaltungen mehrerer Bus- und Straßenbahnlinien an. Besonders betroffen sind die Bim-Linien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 sowie die Buslinien 58 und 63. Die Einschränkungen treten allerdings nicht überall gleichzeitig auf.

Erste Busse ab 17 Uhr betroffen

Die Versammlung beginnt laut Holding Graz um 16 Uhr am Lendplatz. Ab 17 Uhr setzt sich der Zug über Keplerstraße, Lendkai, Erzherzog-Johann-Brücke, Murgasse und Sackstraße in Richtung Schloßbergplatz Ost in Bewegung. Als Erstes trifft es die Buslinien 58 und 63. Sie werden in der Keplerstraße zwischen 17 und etwa 17.20 Uhr kurzfristig angehalten. Danach verlagern sich die Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr. Die Linien 1, 4, 6 und 7 werden zwischen 17.30 und 18 Uhr im Bereich Erzherzog-Johann-Brücke und Murgasse zeitweise angehalten. Ab 18 Uhr sind schließlich die Linien 3 und 5 betroffen. In der Sackstraße und Murgasse sind bis etwa 18.20 Uhr kurzfristige Anhaltungen vorgesehen. Damit können sich die Auswirkungen während des abendlichen Verkehrs über mehrere zentrale Grazer Öffi-Verbindungen ziehen. Die Holding spricht von kurzfristigen Anhaltungen, nicht von einer durchgehenden Einstellung der Linien.

Friedensspaziergang zieht durch Graz

Hintergrund ist der „Peace Walk Graz“ anlässlich des Internationalen Tages des Friedens. Als Treffpunkt wird der Lendplatz genannt. Veranstaltet wird die Aktion vom Verein Dahoam. Auch die internationale Initiative Live Peace führt für den Montag eine Veranstaltung am Grazer Lendplatz an.