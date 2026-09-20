Nach Eckstein, Moin und Rostmary: Neues Lokal am Mehlplatz eröffnet im Jänner

Wo einst das legendäre Eckstein zuhause war, kehrt wieder Gastronomie ein. Die Familie Grossauer-Widakovich übernimmt die Fläche am Mehlplatz 3. Jetzt steht fest, wann eröffnet wird und es gib erste Hinweise zum Konzept.

Moin, Rostmary und der Glockenspielkeller waren hier angesiedelt. Keines davon konnte sich langfristig in den prominenten Räumlichkeiten etablieren. Jetzt will man mit einer neuer Gastroidee durchstarten.

Moin, Rostmary und der Glockenspielkeller waren hier angesiedelt. Keines davon konnte sich langfristig in den prominenten Räumlichkeiten etablieren. Jetzt will man mit einer neuer Gastroidee durchstarten.

Am Grazer Mehlplatz 3 soll ein neues Kapitel beginnen. Über die mögliche Übernahme der ehemaligen Eckstein-Räumlichkeiten durch die Gastrofamilie Grossauer-Widakovich hat 5 Minuten bereits berichtet: Gastro-News: Glockenspielkeller am Grazer Mehlplatz bekommt neuen Betreiber. Damals liefen noch Gespräche, ein Vertrag war noch nicht fix und auch über das geplante Konzept hielt sich die Familie bedeckt. Im Juni folgte schließlich die Bestätigung: Grossauer-Widakovich übernimmt das Lokal. Nun gibt es die nächsten konkreten Details. Im Jänner 2027 soll das neue Restaurant eröffnen.

Isabella Edler übernimmt die Geschäftsführung

Federführend bei dem Projekt ist Isabella Edler, geborene Grossauer. Sie wird auch die Geschäftsführung des neuen Lokals übernehmen. Für die Gastrofamilie ist die Gegend alles andere als Neuland: Direkt gegenüber befindet sich bereits das Glöckl Bräu. Wie das neue Lokal heißen und welches kulinarische Konzept dahinterstecken wird, ist öffentlich noch nicht bekannt. Zumindest lässt sich die Auswahl mittlerweile etwas eingrenzen. Denn einige naheliegende Möglichkeiten sind bereits ausgeschlossen: Burger, Sushi und Pasta soll es im neuen Lokal nicht geben. Was stattdessen serviert wird, bleibt vorerst noch eine Überraschung.

Hier war einst das Eckstein

Über viele Jahre war die Adresse vor allem mit dem Eckstein verbunden. Nach dessen Insolvenz und Schließung folgten unterschiedliche gastronomische Konzepte. Unter anderem waren dort später Moin, Rostmary und der Glockenspielkeller angesiedelt. Keines davon konnte sich langfristig in den prominenten Räumlichkeiten etablieren. Anfang 2027 folgt nun der nächste Versuch, diesmal unter der Führung einer der bekanntesten Grazer Gastrofamilien.