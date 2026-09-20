80 neue Wohnungen entstehen in Graz-Gösting

In Graz-Gösting haben die Bauarbeiten für 80 neue Wohnungen begonnen. Bis Herbst 2028 entstehen an der Wiener Straße 74 geförderte Mietwohnungen und sechs Maisonetten.

Mit dem Spatenstich am 8. September 2026 startete ÖWG Wohnbau das Projekt in der Wiener Straße 237 und 239. Geplant sind 74 geförderte Mietwohnungen und sechs Maisonetten. Die Fertigstellung ist für Herbst 2028 vorgesehen. Die Wohnungen sollen provisionsfrei und mit unbefristeten Mietverträgen vergeben werden.

Zwei Häuser geplant

Nach Plänen des Architekturbüros Seeger entstehen zwei Gebäude mit fünf beziehungsweise sechs Geschoßen. Zur Wiener Straße ist eine hinterlüftete Fassade mit Wandschindeln vorgesehen, zum Innenhof große Fensterflächen. Im Haus Nummer 237 ist im Erdgeschoß ein Gemeinschaftsraum geplant. Dazu kommen eine Tiefgarage mit Fahrradabstellplätzen und Parkplätzen sowie ein Kinderspielplatz im begrünten Innenhof. Auf den Dachflächen soll eine Photovoltaikanlage Strom aus Sonnenenergie liefern.

©bildermehr | In Graz-Gösting entstehen bis Herbst 2028 insgesamt 80 neue Wohnungen. Das Projekt umfasst geförderte Mietwohnungen, Photovoltaik, einen begrünten Innenhof und eine Tiefgarage.

Wohnungen bis 89 m2

Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sollen zwischen 35 und 89 Quadratmeter groß sein. Je nach Lage ist ein Balkon, eine Terrasse oder ein konditionierter Übergangsraum vorgesehen. Fußbodenheizung, ein Kellerabteil oder Abstellraum gehören ebenfalls zur Ausstattung. Für die Dachgeschoßwohnungen im Haus 237 ist ein Galerieausbau geplant. Ein Tiefgaragenstellplatz kann je nach Verfügbarkeit zusätzlich angemietet werden.

Vormerkung läuft

ÖWG verweist bei dem Standort auf Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kinderbetreuung, ärztliche Versorgung, Apotheken, Restaurants sowie Sport- und Freizeitangebote in der Nähe. Auch die Grazer Innenstadt soll von dort schnell erreichbar sein. „Mit dem neuen Wohnprojekt in der Wiener Straße schaffen wir dringend benötigten, leistbaren Wohnraum und verbinden diesen mit hoher Wohnqualität und nachhaltigen Lösungen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die positive Entwicklung des Grazer Wohnungsangebots“, so Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau. Eine Vormerkung für die Wohnungen ist laut ÖWG ab sofort unter www.oewg.at möglich.