Zwei Dyson Awards für Absolventen der FH JOANNEUM

Wie können Kinder mit Typ-1-Diabetes Schritt für Schritt mehr Verantwortung für ihre Insulintherapie übernehmen? Mit dieser Frage beschäftigte sich Simon Hattinger in seiner Abschlussarbeit im Bachelorstudium Industrial Design. Entstanden ist „Tower of Power“, ein System aus einer stationären Basisstation und mehreren modularen Elementen. Diese entwickeln sich mit dem Alter und den Bedürfnissen des Kindes weiter. Das erste, einfach gehaltene Modul kann bereits ab etwa drei Jahren eingesetzt werden.

©Simon hat Design | Simon Hattinger gewinnt mit seinem Projekt „Tower of Power“ den James Dyson Austria Award 2026.

Schritt für Schritt

Mit jedem weiteren Modul kommen neue Funktionen und zusätzliche Aspekte der Therapie hinzu. Damit soll die Verantwortung nach und nach auf das Kind übergehen. „Ich will mit sinnstiftenden Produkten reale Probleme lösen“, sagt Hattinger über seine Motivation. Für „Tower of Power“ erhält er den James Dyson Austria Award 2026 und 5.000 Pfund für die Weiterentwicklung von Prototypen und Marktreife. Sein nächstes Ziel ist klar: „Ich möchte mein Design Herstellern von Insulinpumpen vorstellen und das System bis zur Marktreife bringen. Schon eine Diskussion darüber anzustoßen, wie medizinische Produkte stärker an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet werden können, wäre für mich ein großer Erfolg.“

Schuh ohne Klebstoff

Auch Dominik Scherrer, Absolvent des Masterstudiums Industrial Design, konnte die Jury überzeugen. Sein Projekt „Closed Loop Footwear“ wurde als „Runner-up“ ausgezeichnet. Dahinter steckt ein modularer Sneaker, der ohne Klebstoff auskommt und selbst zusammengebaut werden kann. Einzelne Bestandteile lassen sich dadurch einfacher reparieren, austauschen und am Ende der Lebensdauer wiederverwerten. Zum Einsatz kommen unter anderem Bananenfasertextil, hanfbasiertes Leder und eine recycelbare, 3D-gedruckte Sohle.

Zweite Auszeichnung

Für Scherrer ist es bereits die zweite Auszeichnung für den Schuh. „Closed Loop Footwear“ wurde zuvor beim internationalen Green Product Award 2026 ausgezeichnet. Nun ziehen sowohl Scherrer als auch Hattinger mit ihren Projekten in die internationale Runde des James Dyson Award ein. Der internationale Designpreis richtet sich an derzeitige und ehemalige Studierende aus dem Bereich Design und wird von der James Dyson Foundation durchgeführt.