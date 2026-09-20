Bildergalerie: 250.000 feiern in Graz beim Jubiläums-Aufsteirern

Graz hat sich auch am Sonntag in Weiß-Grün geworfen: 250.000 Menschen feierten an diesem Wochenende das 25. Aufsteirern. Zwischen Tracht, Tanz und zwei gezielten Schlägen aufs Bierfass entstanden jede Menge Bilder.

Wer am Sonntag, dem 20. September, durch die Grazer Innenstadt ging, kam an Volkskultur kaum vorbei. Zum 25. Aufsteirern kamen 250.000 Menschen aus der Steiermark und angrenzenden Bundesländern – ein neuer Besucherrekord. Allein am Samstag waren es bereits 140.000. Auf 17 Bühnen sorgten 71 Musikgruppen, Chöre, Trachten- und Traditionsvereine für insgesamt 200 Stunden Programm. 135 Aussteller und Gastronomen versorgten die Gäste mit steirischen Köstlichkeiten. Graz hatte damit nicht nur Taktgefühl – die ganze Innenstadt spielte mit.

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Unsere Bildergalerie fing die schönsten Momente am Sonntag ein.

©5 Minuten | Weiß-Grün, wohin man schaut: Am Sonntag feierten Tausende beim Jubiläums-Aufsteirern in der Grazer Innenstadt – insgesamt kamen am Wochenende 250.000 Gäste.

Zwei Schläge

Am Grazer Hauptplatz bekam das Jubiläum dann auch seinen schlagkräftigsten Moment. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) übergab den Holzhammer an Aufsteirern-Erfinder Leopold Schöggl. Der brauchte genau zwei Schläge, dann war das Bierfass angeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Tausende Menschen zwischen Musik, Gesang, Tanz und Angeboten zum Mitmachen unterwegs. Auch der Oberlandler-Kirtag im Landhaushof, der Mariahilferplatz und die Murinsel standen ganz im Zeichen von Weiß-Grün.

Kernöl-Power

Etwas abseits vom Trubel wurde in der Aula der Alten Universität weitergefeiert. Dort kamen 250 Vertreter aus Volkskultur sowie Einsatz- und Sozialorganisationen zu einem Empfang zusammen. Für den passenden Ton sorgten die Pagger Buam mit Kernöl-Power, dazu waren ein Dudelsackspieler, ein Geiger, ein Harmonikaspieler und das HIB art Ensemble zu hören. Auch die Organisatoren Alexandra und Markus Lientscher, Astrid Perna Benzinger und Giuseppe Perna wurden für ihr Engagement ausgezeichnet. Zwischen Dudelsack und Chor bekam der Empfang damit seine ganz eigene Tonlage.

Jubiläum in Zahlen

Ein Blick zurück zeigt, wie groß das Aufsteirern geworden ist. Seit 2002 kamen laut den vorliegenden Angaben mehr als zwei Millionen Gäste. Bei der Premiere waren es 40.000, beim Jubiläumswochenende rund 250.000. Über die Jahre wirkten rund 3.500 Musiker in Tanzlmusikgruppen, an die 20.000 Sängerinnen und Sänger, mehr als 6.500 Blasmusiker sowie rund 7.500 Volkstänzer und Schuhplattler mit. Die Bilder vom Jubiläum zeigen damit nicht nur ein Fest, sondern ein ziemlich großes Stück steirischer Volkskultur.