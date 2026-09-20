45 Interviews: Grazer Jugendliche erforschen die Geschichte ihrer Familien

45 Interviews, zehn Sprachen und persönliche Erinnerungsstücke: Im Museum für Geschichte in Graz erzählen Jugendliche bis 27. September die Geschichten ihrer Familien. Der Eintritt ist frei.

Wie prägen die Erlebnisse von Eltern und Großeltern den eigenen Blick auf Geschichte? Genau damit haben sich Schüler von sechs Grazer Schulen beschäftigt. Sie wählten ein Familienmitglied aus und führten mit professioneller Ausrüstung lebensgeschichtliche Interviews. Insgesamt entstanden 45 Gespräche in zehn verschiedenen Sprachen. Die Ergebnisse sind jetzt in der Wanderausstellung „Unsere Geschichte(n). Grazer Jugendliche beforschen ihre Familiengeschichten“ im Museum für Geschichte zu sehen.

Schüler forschen

Beteiligt waren Jugendliche der MS Straßgang, MS St. Leonhard, MS/BG/BRG Klusemann, des Akademischen Gymnasiums, des BG/BRG Oeversee und des Sacré Coeur. Dabei waren sie nicht nur Schüler, sondern wurden selbst zu Forschenden. Im Mittelpunkt standen Themen wie Kindheit, Familie, Glaube und Werte, prägende Momente und Graz. Neben Ausschnitten aus den Gesprächen zeigt die Ausstellung auch Erinnerungsstücke, die Familienmitglieder während der Interviews präsentierten. So werden persönliche Erlebnisse sichtbar, die sonst oft nur innerhalb der Familie weitererzählt werden.

Viele Geschichten

Hinter der Ausstellung steht das Sparkling-Science-Projekt „Das Gedächtnis des Klassenzimmers. Multidirektionales Erinnern in Grazer Schulen (MEiK)“. Forschende der Universität Graz untersuchen gemeinsam mit den Jugendlichen, welche Geschichten in den Familien weitergegeben werden und wie diese im Geschichtsunterricht Platz finden können. Georg Marschnig vom Arbeitsbereich für Geschichtsdidaktik sagt dazu: „Das Projekt ermöglicht es, dass Jugendliche durch ihre Mitwirkung am Forschungsprozess selbstständig Handlungsmacht entfalten.“ Die gesammelten Geschichten sollen dabei gleichberechtigt nebeneinanderstehen und die Vielfalt der Grazer Bevölkerung zeigen.

Erinnerungen zeigen

Auch die Schüler selbst kommen in der Ausstellung zu Wort und schildern ihre Erfahrungen mit dem Projekt. Die Interviews entstanden dabei nicht nur in der Schule. „Die Klassenzimmer und Wohnzimmer der Familien wurden zu Werkstätten, in denen vielfältige Erzählungen erhoben wurden“, beschreibt Gerald Lamprecht einen zentralen Teil der Arbeit. Ein Farbsystem macht sichtbar, welche Schulen, Schüler und Familienmitglieder zu den einzelnen Geschichten gehören. Kuratiert wurde die Ausstellung von Erika Thümmel.

Eintritt ist frei

Die Ausstellung „Unsere Geschichte(n)“ läuft noch bis 27. September 2026 im Foyer des Museums für Geschichte in der Sackstraße 16 in Graz. Der Besuch ist kostenlos. Wer vorbeikommt, bekommt Einblicke in ganz unterschiedliche Familiengeschichten aus Grazer Klassenzimmern und Wohnzimmern. Dabei erzählen die Jugendlichen selbst, welche Erinnerungen sie in ihren Familien gefunden haben und was sie daraus für den Umgang mit Geschichte mitnehmen.