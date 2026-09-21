Mobilitätsfest: Das erwartet Besucher morgen am Grazer Hauptplatz

Am 22. September steht der europaweite Autofreie Tag auf dem Programm. Am Grazer Hauptplatz findet deshalb das Mobilitätsfest statt. Es warten von 13 bis 18 Uhr zahlreiche Aktionen für Jung und Alt.

Am 22. September dreht sich in Graz alles um klimafreundliche Mobilität. Die Stadt beteiligt sich bereits zum 27. Mal am europaweiten Autofreien Tag. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, die noch bis 22. September läuft, gibt es verschiedene Aktionen rund um nachhaltige Fortbewegung.

Mobilitätsfest am Hauptplatz

Höhepunkt ist das Mobilitätsfest am Grazer Hauptplatz. Von 13 bis 18 Uhr können Besucher bei verschiedenen Stationen mehr über klimafreundliche Mobilität, Verkehrssicherheit und das Unterwegssein in Graz erfahren. Das diesjährige Motto lautet „Mobilität für alle Generationen“. Um 14 Uhr sind eine Begrüßung durch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Abteilungsleiter Wolfgang Feigl geplant. Für musikalische Unterhaltung sorgt von 13 bis 18 Uhr Antenne Steiermark mit Peter Bauregger. Um 16 Uhr steht außerdem der ALMA-Rap „Ich schalte meinen Tunnel aus“ auf dem Programm. Kurz danach zeigen die Black and Green Rhythms eine Hip-Hop-Choreografie. Das Fest endet um 18 Uhr.

Zahlreiche Mitmach-Stationen

Beim Mobilitätsfest gibt es ein breites Angebot für Kinder und Erwachsene. Die Stadt Graz informiert unter anderem über Verkehrskultur und das Zufußgehen. Auch die Gefahren des sogenannten toten Winkels bei Lkw sowie das „Dooring“-Risiko für Radfahrer werden anhand praktischer Beispiele thematisiert. Für die jüngsten Besucher gibt es unter anderem einen Laufrad-Parcours, einen Barfuß-Parcours, ein Mobilitäts-Tastkino und verschiedene Spiele rund um Verkehr und Mobilität. Auch die Eule ALMA steht bei mehreren Aktionen im Mittelpunkt.

Fahrrad, Klima und öffentliche Verkehrsmittel

Radfahrer können ihr Fahrrad bei einer mobilen Fahrradwaschanlage reinigen und an einer Reparaturstation für den Alltag fit machen. Zudem informieren mehrere Organisationen über Radverkehr, Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. Auch die Holding Graz ist mit Informationen zur GrazMobil-App und zum Carsharing-Angebot tim vertreten. Das Klimabündnis Steiermark bietet ein interaktives Quiz an, während die Radlobby ARGUS Steiermark historische Postkarten rund ums Rad präsentiert. Darüber hinaus informieren das Land Steiermark und der Verkehrsverbund über die S-Bahn. Die Polizei Graz widmet sich wichtigen Themen rund um die Straßenverkehrsordnung. Auch das Literaturhaus Graz ist mit einer Auswahl an Büchern zu Mobilität und Nachhaltigkeit vertreten.

Aktionen mit Grazer Schulkindern

Bereits während der Europäischen Mobilitätswoche fanden in Graz weitere Aktionen statt. Seit 2010 gibt es unter anderem eine Entdeckungsreise zu Fuß durch die Innenstadt sowie ein Schrittzähler-Distanzspiel am Karmeliterplatz. Daran nehmen mehr als 1.200 Grazer Volksschulkinder teil.