Drei Tore in elf Minuten: Sturm Graz geht in Salzburg unter

Sturm Graz muss sich im Bundesliga-Schlager beim FC Salzburg mit 0:3 geschlagen geben. Lange hielt die Mannschaft von Fabio Ingolitsch dagegen, ehe die Partie in der Schlussphase kippte.

Für Sturm Graz begann die Partie in Wals-Siezenheim mit viel Einsatz. Die Grazer störten Salzburg früh und versuchten, den Gastgebern mit aggressivem Pressing den Spielaufbau zu erschweren. Über die Flügel kam Sturm immer wieder nach vorne, wirklich gefährlich wurde es zunächst aber nur selten.

Chancen auf beiden Seiten

Salzburg fand nach etwa 20 Minuten besser ins Spiel und kam zu einigen Möglichkeiten. Eine Hereingabe der Hausherren landete sogar an der Stange. Sturm blieb allerdings ebenfalls gefährlich. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Paul Koller nach einem Eckball die Chance auf die Führung, sein Abschluss ging jedoch knapp am Tor vorbei. Damit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sturm zunächst gut im Spiel und ließ Salzburg kaum zu klaren Möglichkeiten kommen.

Salzburg schlägt spät zu

In der 72. Minute fiel dann die Führung für die Hausherren. Nach einer Aktion von Aboubacar Camara landete der Ball bei Nikolas Veratschnig, der zum 1:0 traf. Für Sturm kam es kurz darauf noch schlimmer: Jürgen Heil sah innerhalb weniger Minuten zweimal Gelb und musste in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Den anschließenden Freistoß nutzte Salzburg sofort aus. Kevin Boma setzte sich im Strafraum durch und erhöhte per Kopf auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Camara in der 83. Minute. Der Salzburger verwertete eine Flanke sehenswert per Volley zum 3:0.

Sturm verliert Anschluss an Toptrio

Damit musste Sturm Graz trotz eines über weite Strecken ausgeglichenen Spiels eine deutliche Niederlage hinnehmen. Salzburg bleibt hingegen auch unter Trainer Danny Röhl ungeschlagen und steht nach sieben Runden mit 14 Punkten auf Platz zwei. Auf Tabellenführer Rapid fehlt ein Punkt. Sturm geht als Vierter mit fünf Zählern Rückstand auf den drittplatzierten LASK in die Länderspielpause.