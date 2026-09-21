Zwei Tage Volkskultur: So feierten 250.000 Menschen das Aufsteirern in Graz

Zwei Tage lang stand die Grazer Innenstadt ganz im Zeichen von Tracht, Musik und steirischer Volkskultur. Das 25. Aufsteirern lockte rund 250.000 Menschen nach Graz und brachte zum Jubiläum auch einige Neuerungen mit sich.

Das Jubiläumswochenende ist damit Geschichte. Von den ersten Auftritten am Samstag bis zum Abschluss am Sonntag wurde in der Grazer Innenstadt getanzt, musiziert und gefeiert. Gleichzeitig setzte das Festival mit neuen Angeboten verstärkt auf Interaktion und den Nachwuchs.

©Land Steiermark/Melanie Laimer | Schon am Samstag war Graz fest in Tracht-Hand: 140.000 Menschen strömten zum Aufsteirern in die Landeshauptstadt.

Samstag: Auftakt zum Jubiläumswochenende

Am Samstag, 19. September, startete das 25. Aufsteirern in der Grazer Innenstadt. Rund 140.000 Besucher waren laut Veranstaltern bereits am ersten Tag dabei. Auf 17 Bühnen sorgten Musikgruppen, Chöre sowie Trachten- und Traditionsvereine für ein umfangreiches Programm. Zum Jubiläum wurde erstmals auch die Herrengasse an beiden Tagen umfassend bespielt. Zwischen Musik, Tanz, Tracht und steirischer Kulinarik verwandelten sich damit zahlreiche Plätze und Straßen der Innenstadt in Festbereiche.

©5 Minuten | Beim 25. Aufsteirern wird Graz wieder zur Bühne für steirische Volkskultur.

Sonntag: Besucherrekord zum Abschluss

Auch am Sonntag setzte sich der große Andrang fort. Insgesamt wurden über das Wochenende rund 250.000 Gäste gezählt – laut Veranstaltern ein neuer Besucherrekord. Neben den Bühnen in der Innenstadt waren auch der Oberlandler-Kirtag im Landhaushof, der Mariahilferplatz und die Murinsel Teil des Festgeschehens. Am Grazer Hauptplatz wurde das traditionelle Bierfass angeschlagen. Für einen besonderen Moment sorgte dabei Aufsteirern-Erfinder Leopold Schöggl, der dafür lediglich zwei Schläge benötigte.

©5 Minuten | Weiß-Grün, wohin man schaut: Am Sonntag feierten Tausende beim Jubiläums-Aufsteirern in der Grazer Innenstadt – insgesamt kamen am Wochenende 250.000 Gäste.

Von Besuch bis Mitmachen

Neben Volksmusik und Tanz gehörten auch Kulinarik, Handwerk und Brauchtum zum Programm. Das Mitmachen spielte heuer eine größere Rolle. Beim Angebot „G’hupft und G’schwungen“ konnten Besucher gemeinsam mit sogenannten Taxitänzern das Tanzbein schwingen. Im Lesliehof entstand außerdem eine neue Bühne des Steirischen Volksliedwerks. Dort konnten sich Interessierte unter anderem beim Jodeln, Paschen, Gstanzlsingen und Volkstanzen versuchen. Mit „So jung ist Aufsteirern“ standen zudem Nachwuchsgruppen und junge Ensembles der steirischen Musikschulen im Mittelpunkt.

Jubiläum mit neuen Angeboten

Zum 25. Aufsteirern gab es erstmals auch eine eigene App. Sie bot unter anderem einen interaktiven Lageplan und Informationen zum aktuellen Programm. Der Auftakt zum Jubiläumsjahr erfolgte bereits am Mittwoch mit einem Konzert im Congress Graz. Im Stefaniensaal trafen dabei verschiedene musikalische Stilrichtungen aufeinander.

25 Jahre Aufsteirern

Die Geschichte des Festivals begann 2002 mit rund 40.000 Besuchern. Seitdem entwickelte sich das Aufsteirern zum größten Volkskulturfestival Österreichs. Insgesamt kamen seit der ersten Ausgabe rund 2,14 Millionen Menschen nach Graz. Über die vergangenen 25 Jahre waren laut Veranstaltern rund 37.450 Aktive am Festival beteiligt. Dazu zählen unter anderem Musiker, Sänger, Tänzer, Schuhplattler und Blasmusiker. Insgesamt flossen mehr als 800.000 Stunden Vereinsarbeit in das Festival. Das Jubiläumswochenende zeigte damit erneut die große Bandbreite der steirischen Volkskultur – mitten im Grazer Stadtzentrum und mit zehntausenden Besuchern an beiden Tagen.