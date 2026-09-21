Schrecksekunde in Graz: Auto erfasst Kinderwagen

Schockmomente am Montag in Graz. Ein Auto kollidierte mit einem Kinderwagen, das Kind wurde hinausgeschleudert.

Montagfrüh, 21. September 2026, kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kinderwagen. Dabei wurde das im Kinderwagen befindliche Kind leicht verletzt.

So geschah das Unglück

Gegen 7.45 Uhr war ein 59-jähriger Autofahrer auf der Vinzenz-Muchitsch-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Kapellenstraße wollte er nach rechts abbiegen. In diesem Moment ging eine 34-jährige Frau mit ihrem zweijährigen Kind im Kinderwagen über den Schutzweg. Der Autofahrer sah die beiden zwar, rutschte beim Abbiegen aber offenbar mit dem Fuß vom Bremspedal.

Kind wurde aus Kinderwagen geschleudert

In der Folge kollidierte er mit dem Kinderwagen, wodurch das Kind aus dem Kinderwagen geschleudert wurde. Der Bub dürfte leichte Verletzungen erlitten haben und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz, Kinderklinik, eingeliefert. Die 34-Jährige sowie der 59-Jährige blieben unverletzt.