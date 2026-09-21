Grazer Influencerin (31) getötet: Jetzt steht die Mordanklage gegen ihren Ex

Rund zehn Monate nach dem Tod von Stefanie P. ist der Fall nun ein Fall für das Grazer Landesgericht für Strafsachen. Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen den 31-jährigen Slowenen, der mit der Grazerin in einer On-off-Beziehung gelebt haben soll, Anklage wegen Mordes und Störung der Totenruhe eingebracht. Laut Anklage soll der Mann die damals 31-Jährige am 23. November 2025 in Graz getötet haben. Ihm wird vorgeworfen, die Frau zunächst massiv gewürgt und ihr anschließend Verletzungen am Hals zugefügt zu haben. Danach soll er den Leichnam in einem Reisekoffer verstaut haben. Der Angeklagte bestreitet den Mordvorwurf. Er räumt nach Angaben der Staatsanwaltschaft jedoch ein, die Leiche nach Slowenien gebracht und dort vergraben zu haben. Der 31-Jährige gilt bislang als gerichtlich unbescholten.

Sorge um Stefanie brachte Ermittlungen ins Rollen

Aufgeflogen war der Fall wenige Tage nach dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt. Ein Bekannter meldete sich bei der Polizei, weil Stefanie P. entgegen einer Vereinbarung nicht zu einem Termin erschienen war. Als die Beamten ihre Wohnung aufsuchten, trafen sie dort auf ihren ehemaligen Lebensgefährten. Er erklärte damals, sich um den Hund der Frau zu kümmern. In der Wohnung wurden unter anderem geringe Blutspuren festgestellt. Gleichzeitig suchten die Ermittler nach weiteren Hinweisen auf den Verbleib der Vermissten. Nachbarn berichteten von einem lautstarken Streit, den sie am Sonntagmorgen aus der Wohnung gehört hatten. Eine weitere Zeugin beobachtete später den Ex-Freund beim Verlassen des Hauses mit einem Gegenstand, der einer Plane oder einem Teppich ähnelte. Auch das Mobiltelefon von Stefanie P. wurde geortet, es wurde im Grazer Bezirk Eggenberg gefunden. Von der Frau selbst fehlte zu diesem Zeitpunkt weiterhin jede Spur.

Ausgebranntes Auto an der Grenze

Der Verdacht gegen den ehemaligen Lebensgefährten verdichtete sich daraufhin. Die Ermittler suchten nach dem 31-Jährigen, der nicht mehr in der Wohnung anzutreffen war. Sein Mobiltelefon wurde schließlich in der Wohnung seiner Mutter gefunden. Kurz darauf entdeckten ihn die Einsatzkräfte auf einem Parkplatz im Bereich der Grenze bei Spielfeld. Sein Auto war zu diesem Zeitpunkt in Brand geraten. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Wagen absichtlich angezündet worden sein könnte. Im Zuge seiner Befragung machte der Mann schließlich Angaben zum Verbleib der Vermissten. Die Suche wurde daraufhin auf Slowenien ausgeweitet.

Leiche in Koffer in Slowenien gefunden

Am 29. November 2025 fanden Ermittler die sterblichen Überreste der 31-Jährigen in einem Waldstück in Slowenien. Der Leichnam befand sich in einem Koffer, der im Erdreich versteckt worden war. Bereits damals richteten sich die Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen den Ex-Freund. Der Mann wurde nach Österreich überstellt und kam in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen konzentrierten sich anschließend auf die Umstände der Tötung und die Frage, wie die Leiche nach Slowenien gebracht worden war.

Ermittlungen gegen Angehörige eingestellt

Im Zuge der Ermittlungen gerieten auch der Bruder und der Stiefvater des Angeklagten ins Visier der Behörden. Es bestand der Verdacht, dass sie beim Transport oder beim Vergraben des Leichnams geholfen haben könnten. Das Verfahren gegen die beiden wurde inzwischen eingestellt. Laut Staatsanwaltschaft fanden sich keine Hinweise darauf, dass sie in Österreich einen Beitrag zur Tat geleistet hätten. Zudem fallen die Handlungen, die möglicherweise in Slowenien gesetzt wurden, nicht in die österreichische Gerichtsbarkeit. Die slowenischen Behörden prüfen deshalb, ob dort ein eigenes Strafverfahren eingeleitet wird.

Bis zu lebenslange Haft möglich

Im Fall einer Verurteilung wegen Mordes sieht das österreichische Strafrecht eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren oder lebenslange Haft vor. Ein Termin für den Prozess am Landesgericht für Strafsachen Graz steht derzeit noch nicht fest. Für den 31-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.