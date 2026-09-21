Grieskram 2026: Das erwartet Besucher des Nachbarschaftsfest

Am Samstag, 26. September, wird Graz-Gries wieder zum Schauplatz des Grieskram. Mehr als 30 Institutionen und Anrainer beteiligen sich an dem Nachbarschaftsfest mit Musik, Kunst, Kulinarik und zahlreichen Mitmachangeboten.

Beim Grieskram steht am Samstag das Grazer Griesviertel im Mittelpunkt. Das für alle zugängliche Nachbarschaftsfest verbindet unterschiedliche Orte und Angebote im Bezirk. Mehr als 30 Institutionen und Anrainer beteiligen sich mit eigenen Aktivitäten und Programmpunkten. Los geht es bereits am Vormittag. Die ersten Programmpunkte starten um 9 Uhr bei der Biobäckerei vom Lichtenberg in der Belgiergasse. Ab 10 Uhr folgen unter anderem ein Kinderprogramm und ein Vintagemarkt bei der Manufaktur am Entenplatz sowie ein Flohmarkt-Special am Südtirolerplatz.

Flohmärkte, Workshops und Kinderprogramm

Auch am Nikolaiplatz gibt es über den Tag verteilt verschiedene Angebote. Dort stehen etwa Yoga, Community Painting, ein Blumenkranz-Workshop und eine „Offline Zone“ auf dem Programm. Dazu kommen Omas Flohmarkt und weitere offene Angebote im Viertel. In der Belgiergasse kann bei einem offenen Upcycling-Angebot selbst Hand angelegt werden. In der Manufaktur gibt es außerdem einen Ukulele-Workshop und am Nachmittag ein Teppichkonzert.

Musik an mehreren Orten

Musikalisch wird ebenfalls an mehreren Orten Programm geboten. Ab 14 Uhr stehen unter anderem GRAZAMBA und der BANKI MUSIC GARDEN auf dem Programm. Ab 15 Uhr folgen die „Süd Side Stage“ am Griesplatz Süd und die „Gate to Grieskram“-Stage in der Griesgasse. Auch ein Trommel-Workshop und ein Handpan Sound Circle sind vorgesehen. Am Nikolaiplatz kann am Nachmittag zudem bei „Swing it, baby!“ Lindy Hop getanzt werden. Ab 17 Uhr ist außerdem der Walkingact CANDOMBE GRAZ angekündigt.

Kunst und Kulinarik

Neben Musik und Mitmachangeboten spielt auch die Kulinarik eine Rolle. Im Rösselmühlpark findet der „Rösselmarkt – Kunst und Kunsthandwerk“ statt, dazu gibt es ein eigenes Culture-Food-Angebot. Im Viertel werden außerdem unter anderem syrische und ghanaische Speisen angeboten. Auch Kulturinteressierte finden mehrere Programmpunkte. Am Griesplatz ist eine Ausstellung des steirischen herbst ’26 zu sehen. Dazu kommen Führungen, eine Impro-Show sowie das Kunstfestival prekARTe ’26 in der Rösselmühle. Die einzelnen Veranstaltungen beginnen zu unterschiedlichen Zeiten und laufen teilweise bis in den Abend. Das vollständige Programm mit allen Orten und Uhrzeiten ist auf der offiziellen Grieskram-Website abrufbar.