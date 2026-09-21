Ehemaliges Schnitzellokal wird Kunst-Labyrinth: steirischer herbst startet

„Red Flags“ kennt man vor allem vom Dating, ab Donnerstag bekommt der Begriff in Graz eine völlig neue Bedeutung. Der steirische herbst startet in seine 59. Ausgabe.

Rote Fahnen mitten in Graz und diesmal geht es nicht um schlechte Dates. Am kommenden Donnerstag startet der steirische herbst 2026. Das traditionsreiche Festival für zeitgenössische Kunst steht heuer unter dem Motto „Red Flags“. Der Begriff ist vor allem in sozialen Medien allgegenwärtig. Als „Red Flags“ werden Verhaltensweisen bezeichnet, die als Warnzeichen gelten, besonders häufig beim Dating und in Beziehungen. Der steirische herbst greift diesen Gedanken auf und überträgt ihn auf gesellschaftliche und politische Konflikte. „Der steirische herbst navigiert heuer zwischen zahlreichen gefährlichen ‚Red Flags‘ – immer mit dem Willen, vorauszugehen und nicht zu stagnieren“, erklärt Intendantin und Chefkuratorin Ekaterina Degot zum diesjährigen Motto.

©steirischer herbst / Johanna Lamprecht „Der steirische herbst navigiert heuer zwischen zahlreichen gefährlichen ‚Red Flags‘ – immer mit dem Willen, vorauszugehen und nicht zu stagnieren“, erklärt Intendantin und Chefkuratorin Ekaterina Degot.

Zum Auftakt gibt es einen Wrestling-Match

Dass es dabei nicht nur um klassische Ausstellungen geht, zeigt bereits der Eröffnungstag. Los geht es am Donnerstag um 17 Uhr am Karmeliterplatz mit einer Rede von Degot. Danach eröffnet Julian Warner das künstlerische Programm mit einem performativen Wrestling-Match. Am Abend folgt in der Helmut List Halle eine Performance des Choreografen Alex Baczynski-Jenkins. Am Freitag wandert ein Schwerpunkt des Festivals in einen anderen Grazer Bezirk.

©Bruno Tenschert Julian Warner eröffnet das künstlerische Programm mit einem performativen Wrestling-Match.

Ehemaliges Schnitzellokal wird zum Kunst-Labyrinth

Am Griesplatz 34 eröffnet am Freitag um 17 Uhr die zentrale Ausstellung des diesjährigen Festivals. Dafür wird ein ehemaliges Wirtshaus beziehungsweise Schnitzellokal zu einem ungewöhnlichen Ausstellungsort. Im Inneren entsteht ein Labyrinth aus unterschiedlichen Erzählungen. Die einzelnen Räume erzählen jeweils eigene Geschichten und werden mit neuen künstlerischen Arbeiten bespielt. Zur Eröffnung verlagert sich die Kunst zunächst auch vor das Gebäude: Tänzerin und Choreografin Xenia Koghilaki zeigt dort ihre Performance „Slamming Unplugged“. Die Ausstellung bleibt deutlich länger als das eigentliche Eröffnungswochenende zu sehen: Sie läuft bis 15. November.

Kunst zieht quer durch Graz

Überhaupt konzentriert sich der steirische herbst 2026 einmal mehr nicht nur auf einen einzigen Veranstaltungsort. Das Festival verteilt sich auf zahlreiche Schauplätze in Graz. Dazu gehört etwa der Hilmteich, wo Daniel Dominguez Teruel am Samstag seine Performance „Gloria! Gloria! Gloria!“ präsentiert. Auch Orpheum Extra und Orpheum gehören zu den Spielstätten. Selbst im öffentlichen Verkehr ist das Festival bereits sichtbar: Busse und Straßenbahnen der Holding Graz sind im „Red Flags“-Design unterwegs und verbinden zugleich die verschiedenen Veranstaltungsorte.

Drei Uraufführungen am Samstag

Auch das erste Festivalwochenende ist dicht gefüllt. Am Freitag stehen neben der Ausstellungseröffnung eine Keynote der Philosophin Oxana Timofeeva sowie die Uraufführung eines neuen Stücks von Franz von Strolchen auf dem Programm. Am Samstag folgen gleich drei Uraufführungen. Neben der Performance am Hilmteich präsentiert Lukas Michelitsch im Orpheum Extra ein Live-Hörspiel. Außerdem ist ein Podiumsgespräch mit Ruth Beckermann, Heimo Halbrainer und Erich Klein geplant. Den Abschluss bildet eine neue Performance von Lennart Boyd Schürmann. Damit wird Graz ab Donnerstag wieder für mehrere Wochen zur Bühne für zeitgenössische Kunst, mit einem Festivalmotto, das vielen bislang wohl eher vom Dating als aus dem Kulturbetrieb bekannt war.