Millionenentscheidungen in Graz: Von Behindertenhilfe bis P&R und Schloßberg

Wenn der Grazer Gemeinderat am Donnerstag um 13 Uhr zusammentritt, wird es in mehreren Tagesordnungspunkten um beträchtliche Summen gehen. Auf der offiziellen Tagesordnung stehen unter anderem zusätzliche 20 Millionen Euro für die Behindertenhilfe, der Ankauf einer Liegenschaft für Park & Ride in Andritz, eine Budgetaufstockung für das Personalamt und die Fortführung der Schulsozialarbeit. Besonders im Fokus steht dabei erneut die finanzielle Lage der Stadt. Erst vor wenigen Wochen hatte Graz wegen einer kurzfristigen Liquiditätsbelastung Ausgaben eingeschränkt. Die Stadt führte dies insbesondere auf unerwartet hohe zusätzliche Zahlungen im Bereich der Behindertenhilfe zurück, 5 Minuten hat berichtet: Graz verhängt Haushaltssperre und friert Förderungen ein. Anfang September sprach die Stadt von zusätzlichen Auszahlungen von zunächst rund 32 Millionen Euro.

Vorerst 20 Millionen Euro zusätzlich für Behindertenhilfe

Im Budget 2026 sind für den betreffenden Bereich der Behindertenhilfe bereits rund 144 Millionen Euro vorgesehen. Anfang August meldete das Sozialamt laut dem nun vorliegenden Gemeinderatsstück allerdings einen zusätzlichen Bedarf von rund 36 Millionen Euro. Begründet wird das unter anderem mit verspätet beschlossenen höheren Richtsätzen für 2025 und daraus folgenden Nachverrechnungen im Jahr 2026. Dadurch sei ein erheblicher Rückstand bei der Bearbeitung von Rechnungen entstanden. Die Finanzdirektion will dennoch nicht sofort die gesamten 36 Millionen Euro bereitstellen. Vorgeschlagen wird zunächst eine Aufstockung um 20 Millionen Euro. Sollte später weiteres Geld benötigt werden, könnte im Herbst ein weiterer Antrag in den Gemeinderat kommen. Genau diese Budgeterhöhung ist als eigener Punkt auf der Tagesordnung angeführt.

Detaillierte Analyse gefordert

Bemerkenswert ist ein weiterer Satz im Stück: Die Finanzdirektion hatte vom Sozialamt eine detaillierte Analyse der Abweichungen sowie eine Aufstellung von Zahlungen für frühere Perioden angefordert. Diese sei laut dem Bericht nicht übermittelt worden. Zudem will die Finanzdirektion noch prüfen, ob Geld innerhalb anderer landesgesetzlich geregelter Sozialbereiche umgeschichtet werden kann. Die zusätzlichen 20 Millionen Euro haben unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzlage: Laut Vorlage wären die Haushalte nach der Aufstockung nicht ausgeglichen, die zusätzlichen Auszahlungen würden den Kassenkreditrahmen belasten. Bei der außerordentlichen Gemeinderatssitzung am 17. September war die angespannte Liquidität bereits zentrales Thema. Dabei wurde auch auf den städtischen Überziehungsrahmen von 150 Millionen Euro und eine interne Warnschwelle von 130 Millionen Euro verwiesen.

Parteien sollen Geld aus den Jahren 2020 bis 2025 nachbezahlt bekommen

Ein gänzlich anderes Thema sorgt ebenfalls für bemerkenswerte Zahlen. Die Stadt muss Parteienförderungen für die Jahre 2020 bis 2025 nachberechnen. Der Hintergrund: Die Parteienförderung wird anhand der Zahl der Wahlberechtigten berechnet. Graz zahlte bis einschließlich 2019 jeweils 5,45 Euro pro Wahlberechtigtem und lag damit innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. Ab 2020 stieg die indexierte gesetzliche Untergrenze allerdings über diesen Betrag, zunächst auf 5,48 Euro und bis 2025 auf 6,88 Euro. Daraus ergeben sich Nachzahlungsansprüche. Die KPÖ verzichtet laut Gemeinderatsstück auf 249.996,49 Euro, die Grünen auf 149.708,02 Euro. Ursprünglich waren noch Zahlungen von insgesamt 454.038,46 Euro an ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS vorgesehen. Der Tagesordnungspunkt sieht dafür zunächst eine Budgetvorsorge von 454.100 Euro vor. Doch mittlerweile gibt es eine neue Entwicklung.

Auch FPÖ verzichtet, Betrag könnte auf 360.000 Euro sinken

Laut einem Abänderungsantrag der FPÖ habe auch diese bereits am 8. September auf ihre Nachzahlung von 94.076,98 Euro verzichtet. Die FPÖ beantragt deshalb, die Budgetvorsorge von 454.100 auf 360.000 Euro zu reduzieren. Tatsächlich auszuzahlen wären nach dieser Rechnung noch 359.961,48 Euro. Davon würden laut den vorliegenden Unterlagen 229.502,91 Euro auf die ÖVP, 83.446,37 Euro auf die SPÖ und 47.012,20 Euro auf NEOS entfallen. Ob der Abänderungsantrag angenommen wird, entscheidet der Gemeinderat. Es handelt sich damit bislang um einen Antrag und nicht um einen bereits gefassten Beschluss.

Stadt will Grundstück für Park & Ride Andritz kaufen

Auch in Andritz steht eine größere Investition bevor. Die Stadt möchte eine Liegenschaft in der Grabenstraße 244 mit einer Fläche von insgesamt rund 10.516 Quadratmetern erwerben. Sie ist als Fläche für Park & Ride vorgesehen. Das Fachstück zum Grundstückskauf und die Finanzierung stehen beide auf der Tagesordnung. Für Ankauf und Kaufnebenkosten sollen 3,62 Millionen Euro vorgesehen werden. Finanziert werden soll die Summe durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds. Allerdings enthält die Vorlage eine wichtige Bedingung: Der Ankauf kann nur stattfinden, wenn die Finanzierung über Fremdkapital gesichert ist.

1,1 Millionen Euro mehr für städtisches Personal

Auch beim Personalbudget reicht die bisher eingeplante Summe voraussichtlich nicht aus. Nach der aktuellen Hochrechnung des Personalamts fehlen bei den Personalausgaben für aktive Beschäftigte rund 2,36 Millionen Euro. Gleichzeitig gibt es bei den Ausgaben für Pensionisten eine unerwartete Überdeckung von 1,4 Millionen Euro. Diese 1,4 Millionen sollen deshalb innerhalb des Budgets verschoben werden. Zusätzlich beantragt das Personalamt eine Budgetaufstockung von 1,1 Millionen Euro. Auch dieser Punkt steht am Donnerstag zur Abstimmung. Wie bei den zusätzlichen Mitteln für die Behindertenhilfe würde auch diese Aufstockung den Kassenkreditrahmen belasten.

1,66 Millionen Euro für Stützwand am Schloßberg

Ein weiteres Millionenprojekt betrifft den Schloßberg 1. Dort soll die bestehende Naturstein-Stützwand bei einem städtischen Wohnhaus umgebaut und saniert werden. Die Projektkosten für die Jahre 2026 und 2027 werden mit 1,66 Millionen Euro angegeben. Für heuer sollen zunächst 100.000 Euro bereitgestellt werden, die restlichen 1,56 Millionen Euro sind für 2027 vorgesehen. Auch dieses Projekt soll über eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds finanziert werden.

Mehr als drei Millionen Euro für Schulsozialarbeit

Gleichzeitig soll die Schulsozialarbeit an Grazer Pflichtschulen bis Ende 2029 fortgeführt werden. Dafür soll eine neue Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und Land Steiermark abgeschlossen werden. Der geschätzte Kostenanteil der Stadt beträgt für den Zeitraum vom Schuljahr 2026/27 bis Ende 2029 insgesamt knapp 3,292 Millionen Euro. Die Leistung wird laut Vorlage von ISOP im Umfang von 15.540 Stunden pro Jahr beziehungsweise zehn Vollzeitäquivalenten erbracht. Die Finanzierung erfolgt grundsätzlich im Verhältnis von 60 Prozent Land und 40 Prozent Gemeinden. Der Grazer Anteil wird über die Sozial- und Pflegeleistungsumlage abgerechnet. Für 2026 werden rund 313.000 Euro veranschlagt, danach steigt der jährliche Grazer Anteil auf knapp beziehungsweise etwas mehr als eine Million Euro. Der entsprechende Beschluss steht ebenfalls auf der Tagesordnung.