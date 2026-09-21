„Wo ist das Wasser hin?“: Darum ist der Grazer Mühlgang plötzlich trocken

Der ungewöhnliche Anblick sorgt derzeit bei 5 Minuten-Lesern für Fragen: Im rechten Grazer Mühlgang fehlt plötzlich das Wasser. Dahinter steckt allerdings kein Zwischenfall, diese Woche stehen Wartungsarbeiten an.

Wer derzeit am Grazer Mühlgang unterwegs ist, dem dürfte etwas fehlen: das Wasser. Auch mehrere 5 Minuten-Leser haben sich bei uns gemeldet und gefragt, warum der sonst wasserführende Kanal plötzlich weitgehend trocken daliegt. Die Erklärung ist schnell gefunden: Diese Woche finden im rechten Mühlgang Wartungsarbeiten statt.

©Leser Diese Woche finden im rechten Mühlgang Wartungsarbeiten statt.

Darum verschwindet das Wasser

Eine solche Trockenlegung ist nichts Ungewöhnliches. Sie findet üblicherweise einmal jährlich im Herbst statt, damit notwendige Reinigungs-, Kontroll- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden können. Der Mühlgang ist ein künstlich angelegtes und reguliertes Gewässer. Für die Arbeiten wird der Wasserzulauf entsprechend reduziert beziehungsweise abgestellt, sodass das vorhandene Wasser abfließen kann. Dadurch werden Bereiche zugänglich, die normalerweise unter Wasser liegen. Was für Spaziergänger einen seltenen Blick auf das sonst verborgene Kanalbett ermöglicht, ist allerdings keinesfalls eine Einladung, dieses zu betreten.

Betreten kann lebensgefährlich werden

Denn auch wenn der Mühlgang momentan trocken erscheint, sollte das Kanalbett keinesfalls eigenmächtig betreten werden. Dafür ist die Einwilligung des zuständigen Mühlconsortiums erforderlich. Der Grund für die deutliche Warnung: Wird der Zulauf wieder geöffnet, können innerhalb kurzer Zeit enorme Wassermengen durch den Mühlgang fließen. Bei einer Wassermenge von rund acht Kubikmetern pro Sekunde besteht für Personen im Kanal akute Lebensgefahr.