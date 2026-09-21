Von Schwimmen bis Badminton: Für diese Sportkurse läuft jetzt die Anmeldung

Von Schwimmen bis Badminton: Kinder und Jugendliche in Graz können sich ab sofort für die Herbstkurse des Sportamts anmelden. Der Startschuss fiel am heutigen Montag um 7.30 Uhr, bei der Buchung gibt es einiges zu beachten.

Seit heute um 7.30 Uhr, läuft die Anmeldung für die Herbst-Sportkurse des Grazer Sportamts. Damit können Eltern ihre Kinder ab sofort für die angebotenen Kurse registrieren und freie Plätze buchen. Voraussetzung ist, dass die Kinder ihren Hauptwohnsitz in Graz haben. Die Auswahl ist groß. Angeboten werden unter anderem Badminton, Basketball, Bouldern, Eislaufen, Frisbee Ultimate, Mountainbike, Orientierungslauf, Schwimmen, Squash, Tischfußball und Tanzen. Je nach Sportart richten sich die Angebote an Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren.

Auch Schwimmkurse starten in die Anmeldung

Parallel dazu öffnet am Dienstag die Buchung für die länger laufenden Herbst-Schwimmkurse in Graz. Sie richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren und starten bereits am 29. beziehungsweise 30. September. Die Einheiten laufen je nach Kurs dienstags oder mittwochs bis in den Dezember hinein. Kostenpunkt: 30 Euro pro Kind. Für Besitzer einer SozialCard wird bei den derzeit ausgeschriebenen Schwimmkursen ein reduzierter Beitrag von 10 Euro ausgewiesen. Eine persönliche Anmeldung beim Sportamt ist ebenfalls möglich, allerdings weist die Stadt ausdrücklich darauf hin, dass es dabei keine Platzgarantie gibt. Bei der Anmeldung vor Ort müssen die entsprechenden Meldezettel mitgebracht werden. Online ist die Bezahlung mit Mastercard, Visa oder EPS möglich. Nach erfolgreicher Buchung werden Rechnung und Teilnahmebestätigung per E-Mail verschickt. Wichtig für Eltern: Die Teilnahmebestätigung muss ausgedruckt zum Kurs mitgebracht werden.

Wer mitmachen darf

Eine wichtige Voraussetzung gibt es: Über das Sportamt können Eltern nur ihre eigenen Kinder mit Hauptwohnsitz in Graz anmelden. Für die Online-Buchung wird außerdem ein freigeschalteter Account auf der Plattform Venuzle benötigt. Pro Familie darf nur ein Account bestehen, der auf eine erziehungsberechtigte Person läuft. Wer noch keinen Account besitzt, sollte sich laut Sportamt frühzeitig registrieren. Die eingegebenen Daten müssen exakt mit dem Meldezettel übereinstimmen, inklusive aller Vornamen und ohne Abkürzungen bei der Adresse. Erst nach der Freischaltung durch das Sportamt können Kurse gebucht werden. Bereits registrierte Familien müssen keinen neuen Account erstellen.