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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Trompete und ein Schild, in dem "Cancelled" steht.
30 Jahre Arbeit für ältere Menschen in Graz sollten Anfang Oktober gemeinsam gefeiert werden.
Graz
21/09/2026
Absage

Jubiläumsfeier in Graz überraschend abgesagt: Neuer Termin erst 2027

Eigentlich sollte am 1. Oktober groß gefeiert werden. Doch daraus wird vorerst nichts: Das Grazer Senior:innenbüro verschiebt seine Feier zum 30-jährigen Bestehen um mehrere Monate. Wann sie nachgeholt wird, ist noch offen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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30 Jahre Arbeit für ältere Menschen in Graz sollten Anfang Oktober gemeinsam gefeiert werden. Nun müssen sich Gäste und Verantwortliche allerdings länger gedulden: Die für Donnerstag, 1. Oktober 2026, geplante Jubiläumsveranstaltung des Grazer Senior:innenbüros findet nicht statt. Geplant war die Feier in der Arbeiterkammer. Dort wollte das Senior:innenbüro gemeinsam mit seinen Gästen auf drei Jahrzehnte seiner Arbeit zurückblicken.

Feier wird erst im Frühjahr nachgeholt

Ganz gestrichen ist das Jubiläum allerdings nicht. Die Veranstaltung soll auf das Frühjahr 2027 verschoben werden. Wann genau gefeiert wird, steht derzeit noch nicht fest. Sobald ein neuer Termin fixiert wurde, will das Senior:innenbüro darüber informieren.

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