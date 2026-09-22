Trauer um steirischen Musiker: „Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt“

Mit bewegenden Worten nimmt die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) Abschied von ihrem Ehrenmusiker und Gründungsmitglied Herbert Rosegger. Der 86-Jährige hinterlässt eine große Lücke in der Gemeinschaft.

Die Nachricht vom Tod eines langjährigen Wegbegleiters sorgt bei der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein für tiefe Trauer. Herbert Rosegger, Ehrenmusiker und Gründungsmitglied des Vereins, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Mit einem emotionalen Posting verabschieden sich seine Musikkolleginnen und Musikkollegen von einem Menschen, der über viele Jahre Teil ihrer Gemeinschaft war. „Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt“, schreibt die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein zum Abschied.

Viele Jahre mit der Musik verbunden

Rosegger war nicht nur Gründungsmitglied, sondern wurde auch als Ehrenmusiker gewürdigt. Sein langjähriges Engagement, seine Kameradschaft und seine Verbundenheit mit der Musik bleiben den Mitgliedern in Erinnerung. „Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr“, heißt es in dem Nachruf. Was bleibe, seien „Liebe, Dank und Erinnerung an viele schöne Jahre“. Damit verabschiedet sich die Feuerwehrmusik von einem Mann, der ihre Gemeinschaft über Jahrzehnte mitgeprägt hat.

„In unserem Herzen wirst du immer bei uns sein“

Besonders persönlich fällt der Abschied an Rosegger aus. „Dein Wirken, deine Kameradschaft und deine Liebe zur Musik werden für immer ein fester Bestandteil unserer Gemeinschaft bleiben“, richtet die Feuerwehrmusik ihrem verstorbenen Mitglied aus. „Lieber Herbert, danke für Alles. In unserem Herzen wirst du immer bei uns sein“, heißt es weiter. Zum Abschluss kündigt die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein einen letzten musikalischen Gruß an. Damit wollen die Musikerinnen und Musiker ihrem langjährigen Wegbegleiter auf besondere Weise die letzte Ehre erweisen.