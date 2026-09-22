Patienten-Unterschriften gefälscht? Ex-Schönheitschirurg erneut vor Gericht

Ein ehemaliger Schönheitschirurg musste sich am Montag erneut vor dem Landesgericht Graz verantworten. Im aktuellen Verfahren ging es um gefälschte Unterschriften auf medizinischen Unterlagen.

Am Landesgericht Graz ist am Montag ein weiterer Prozess gegen einen ehemaligen Schönheitschirurgen über die Bühne gegangen. Im Mittelpunkt standen diesmal Unterlagen, die eine Einwilligung einer früheren Patientin dokumentieren sollten. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ soll der Ex-Arzt die Unterschrift der Frau auf Aufklärungs- und Einwilligungsformularen gefälscht haben. Die Dokumente wurden demnach in einem Zivilverfahren vorgelegt, um zu belegen, dass die Patientin über mögliche Risiken ihrer Behandlung informiert worden sei.

Laut Gutachten gefälschte Unterschriften

Die Frau soll nach eigenen Angaben die betreffenden Unterlagen nie unterschrieben haben. Ein hinzugezogener Graphologe kam laut des Berichts zu dem Schluss, dass die Signaturen nicht echt seien. Demnach könnten sie kopiert oder abgepaust worden sein. Der aktuelle Fall steht vor dem Hintergrund mehrerer früherer Gerichtsverfahren. Der ehemalige Mediziner war bereits zweimal wegen grob fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden. Dabei ging es um Behandlungen von Patientinnen und deren Folgen.

Vier Monate bedingte Haft

Im nunmehrigen Verfahren sprach das Landesgericht Graz eine Strafe von vier Monaten bedingter Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe von 9.000 Euro aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte selbst war beim Prozess nicht anwesend. Über seinen Verteidiger ließ er dem Gericht mitteilen, dass er aus geschäftlichen Gründen verhindert sei.