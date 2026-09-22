Campus Inffeldgasse wächst: Das steckt hinter dem 75-Millionen-Projekt

Die TU Graz wächst am Campus Inffeldgasse weiter: Für ein neues Forschungs- und Lehrgebäude gibt es grünes Licht. Geplant sind rund 5.400 Quadratmeter Fläche und eine Investition von etwa 75 Millionen Euro.

Am Campus Inffeldgasse der TU Graz steht das nächste große Bauprojekt bevor. Für das geplante „Acusticum“ in der Sandgasse liegt nun die Planungsfreigabe des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung vor. Das neue Gebäude soll künftig Forschung, Lehre und Veranstaltungen unter einem Dach vereinen. Vorgesehen ist unter anderem ein neues Zentrum für Akustik, das die TU Graz gemeinsam mit weiteren Grazer Hochschulen weiterentwickeln will.

Mehr Platz für Forschung und Studierende

Auf einer Nutzfläche von rund 5.400 Quadratmetern entstehen moderne Labor- und Messbereiche, Seminar- und EDV-Räume sowie großzügige Foyerflächen. Flexible Raumkonzepte sollen dabei unterschiedliche Formen des Lernens und Arbeitens ermöglichen. Einziehen sollen unter anderem das Institut für Signalverarbeitung und Sprachkommunikation sowie das Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik. Auch gemeinsam genutzte Laborinfrastruktur ist geplant. Das Gebäude soll außerdem als zentraler Treffpunkt am Campus dienen. Neben Lehre und Forschung sollen dort künftig auch Symposien, Kongresse und andere Veranstaltungen stattfinden.

Forschungsschwerpunkt Akustik wird ausgebaut

Mit dem Acusticum will die TU Graz ihre Aktivitäten im Bereich Akustik weiter bündeln. Geplant sind unter anderem einschlägige Professuren und ein neues Institut für Akustik. Auch ein englischsprachiger Masterstudiengang „Engineering Acoustics“ ist vorgesehen. Bei der Entwicklung soll zudem mit anderen Grazer Universitäten zusammengearbeitet werden. So sollen beispielsweise Labore von der TU Graz und der Kunstuniversität Graz gemeinsam genutzt werden.

Campus soll grüner und offener werden

Parallel zum Neubau startet ein zweistufiger Planungswettbewerb für die gesamte Weiterentwicklung des Campus Inffeldgasse. Dabei geht es nicht nur um Gebäude, sondern auch um Freiräume, Grünflächen, neue Wege und Begegnungsbereiche. Der Campus soll damit stärker mit seinem Umfeld verbunden werden und künftig auch für die Menschen in der Nachbarschaft attraktiver sein. Die ersten Entwürfe sollen bis Ende Oktober eingereicht werden, die Entscheidung über das Siegerprojekt ist für Frühjahr 2027 vorgesehen.

75 Millionen Euro für Neubau

Errichtet werden soll das Acusticum nach den Vorgaben von „ÖGNI Gold“. Bei der Planung sollen unter anderem nachhaltige Baustoffe, Kreislaufwirtschaft und eine Reduktion der Treibhausgasemissionen berücksichtigt werden. Die Bundesimmobiliengesellschaft investiert als Bauherr und Eigentümer rund 75 Millionen Euro in das Projekt. Zusätzlich stehen der TU Graz mehr als fünf Millionen Euro für Ausstattung und Übersiedlung zur Verfügung. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist derzeit für 2032 geplant. Mit dem Acusticum wächst der Campus Inffeldgasse weiter. In den vergangenen Jahren kamen dort bereits der Cybersecurity Campus Graz, das Data House und das SAL Building hinzu.