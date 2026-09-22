Demenz im Kindesalter: Grazer Forschung liefert neue Erkenntnisse

Eine seltene Erbkrankheit lässt Kinder nach und nach Fähigkeiten verlieren. Forschende aus Graz haben nun einen wichtigen Mechanismus hinter einer Form der sogenannten Batten-Krankheit entschlüsselt.

Wenn Kinder Fähigkeiten wie Gehen, Sprechen oder selbstständiges Essen wieder verlieren, kann eine seltene Erkrankung dahinterstecken. Bei der Batten-Krankheit kommen unter anderem Sehstörungen, Epilepsie sowie Probleme mit Gedächtnis und Denken hinzu. Ein Forschungsteam der Universität Graz, der TU Graz und der Medizinischen Universität Graz hat nun untersucht, warum eine bestimmte Form dieser Erkrankung entsteht. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „Nature Cell Biology“ veröffentlicht.

Bestimmtes Molekül fehlt in den Zellen

Im Zentrum der Untersuchung steht ein Lipidmolekül namens BMP. Dieses befindet sich vor allem in den Lysosomen, die häufig als eine Art „Recyclingstation“ der Zelle bezeichnet werden. Dort werden nicht mehr benötigte Zellbestandteile abgebaut und für weitere Prozesse aufbereitet. Die Grazer Forschenden konnten zeigen, dass Veränderungen im CLN8-Gen dazu führen können, dass BMP nicht ausreichend oder gar nicht mehr gebildet wird. Dadurch gerät der Abbau bestimmter Stoffe in den Lysosomen aus dem Gleichgewicht. „Mutationen im CLN8-Gen können dazu führen, dass kein BMP mehr hergestellt wird“, erklärt Robert Zimmermann von der Universität Graz. Die Folge sei eine lysosomale Speicherkrankheit, zu der auch die Batten-Krankheit beziehungsweise neuronale Ceroid-Lipofuszinose zählt.

Zellmüll sammelt sich an

Fehlt BMP, können bestimmte Abbauprozesse in den Zellen nicht mehr richtig funktionieren. Dadurch lagern sich zunehmend Stoffe an, die eigentlich entfernt werden sollten. Die Auswirkungen zeigen sich besonders im Nervensystem. Die Erkrankung entwickelt sich meist nicht unmittelbar nach der Geburt, sondern wird typischerweise erst im Kleinkindalter auffällig. Mit zunehmendem Krankheitsverlauf können unter anderem neurologische und kognitive Fähigkeiten verloren gehen. Eine Heilung gibt es bislang nicht. Die neuen Erkenntnisse könnten jedoch eine Grundlage für weitere Untersuchungen bilden.

Ansatz für mögliche Therapie

Ein möglicher Forschungsansatz wäre laut Zimmermann, den BMP-Mangel gezielt auszugleichen. Denkbar wäre beispielsweise zu untersuchen, ob eine zusätzliche Zufuhr des Moleküls die Folgen des Gendefekts abschwächen kann. „Interessant wäre zu untersuchen, ob eine Supplementation von BMP den Mangel, der durch den Gendefekt verursacht wird, ausgleichen könnte“, so Zimmermann. Ob ein solcher Ansatz tatsächlich als Therapie geeignet wäre, müsse allerdings erst in weiteren Studien geklärt werden.

Forschungsteam aus Graz und Cambridge

Die Studie entstand im Rahmen des FWF-Spezialforschungsbereichs „Lipid Hydrolysis“ und des Forschungsverbunds BioTechMed-Graz. Beteiligt waren Forschende der Universität Graz, der TU Graz und der Medizinischen Universität Graz. Zusätzlich arbeiteten die Teams mit Wissenschaftlern der University of Cambridge zusammen. Dort wurde das Ergebnis unabhängig untersucht und in einer eigenen Publikation ebenfalls bestätigt.