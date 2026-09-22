Rauchwolke weithin sichtbar: Dachbrand bei Grazer Wohnanlage forderte Feuerwehr

Ein Brand auf dem Flachdach einer Wohnanlage in der Marburger Straße in Graz sorgte am Dienstag für einen Feuerwehreinsatz. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.

Ein Brand auf dem Flachdach einer Wohnanlage in der Marburger Straße hat am Dienstag einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Graz ausgelöst.

Ein Brand auf dem Flachdach einer Wohnanlage in der Marburger Straße hat am Dienstag einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Graz ausgelöst.

Ein Brand auf dem Flachdach einer Wohnanlage in der Marburger Straße hat am Dienstag einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Graz ausgelöst. Zahlreiche Notrufe gingen in der Brandmeldezentrale ein, woraufhin eine Löschbereitschaft umgehend alarmiert wurde.

Brand in Graz: Rauchwolke weithin sichtbar

Die Einsatzkräfte rückten um 13.10 Uhr zum gemeldeten Brandereignis aus. Vor Ort stellte die Berufsfeuerwehr fest, dass es auf dem Flachdach der Wohnanlage zu einem Brand gekommen war. Die dabei entstandene Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern, nahmen die Feuerwehrleute zwei C-Rohre im Außenangriff sowie ein Wendestrahlrohr über die Drehleiter vor.

©BF Graz

Brand rasch gelöscht

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit eingedämmt werden. Bereits um 13.39 Uhr meldete die Berufsfeuerwehr das Feuer als gelöscht. Nach den Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte umfangreiche Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen durch, um mögliche Glutnester auszuschließen.

Eine Person vorsorglich betreut

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 23 Einsatzkräften im Einsatz. Zusätzlich waren die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort. Eine Person wurde vom Rettungsdienst vorsorglich betreut. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht.