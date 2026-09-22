Ballettdirektor Dirk Elwert verlässt die Oper Graz 2028

Ballettdirektor Dirk Elwert wird die Oper Graz mit Ende der Saison 2027/28 verlassen. Seit 2023 prägte er die Sparte Ballett und entwickelte sie zu einem eigenständigen künstlerischen Profil weiter.

Ballettdirektor Dirk Elwert wird die Oper Graz mit Ende der Saison 2027/28 verlassen. Nach der Entscheidung des Aufsichtsrats der Bühnen Graz, den Vertrag von Intendant Ulrich Lenz nicht über diese Saison hinaus zu verlängern, hat sich auch Elwert dazu entschlossen, seine Tätigkeit an der Oper Graz im August 2028 zu beenden.

Ballett Graz künstlerisch weiterentwickelt

Seit seinem Amtsantritt im September 2023 hat Dirk Elwert die Sparte Ballett in Graz maßgeblich geprägt und weiterentwickelt. Unter seiner Leitung erhielt Ballett Graz ein eigenständiges künstlerisches Profil und wurde über die Stadtgrenzen hinaus stärker wahrgenommen. Mit zeitgenössischen Produktionen und neuen choreografischen Ansätzen setzte Elwert neue Schwerpunkte. Zu den Arbeiten seiner bisherigen Amtszeit zählen unter anderem „Bach Variations“, „Vom Verschwinden der Körper“, „Follia!“, „Sacre!“, „La Divina Comedia“ und „Modern Times“.

Fokus auf neue Perspektiven und Nachwuchs

Neben der Weiterentwicklung des Repertoires legte Elwert auch Wert darauf, jungen Choreografinnen und Choreografen Raum für eigene Arbeiten zu geben. Die Förderung neuer künstlerischer Stimmen war ein wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit in Graz. Bis zu seinem Ausscheiden im August 2028 will Elwert die geplanten Projekte weiter umsetzen. In der Saison 2026/27 stehen unter anderem „Romeo und Julia“, „Ikarus“ sowie eine Wiederaufnahme von „Follia!“ auf dem Programm.

„Eines eines prägenden Kapitels“

„Diese Entscheidung markiert für mich das Ende eines wichtigen und prägenden Kapitels meiner gesamten Laufbahn“, erklärt Dirk Elwert. Er bedankte sich beim Ensemble, den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Oper Graz für die gemeinsame Arbeit. Besonders hob Elwert die Zusammenarbeit mit Intendant Ulrich Lenz hervor: Dieser habe ihm Vertrauen und Freiraum gegeben, um seine künstlerischen Vorstellungen für das Ballett Graz umzusetzen. Auch Lenz würdigte die Arbeit des Ballettdirektors. Elwert habe dem Publikum neue Zugänge zum Tanz eröffnet und gezeigt, dass Tanztheater auf hohem Niveau auch an einem Landestheater möglich sei.