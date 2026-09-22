„Nightshifters“: Grazer Künstlerin präsentiert surreale Welten

Die Grazer Künstlerin Anja Korherr zeigt in ihrer Ausstellung „Nightshifters“ in der Neuen Galerie Graz surreale Bildwelten zwischen Realität und Fiktion. Ihre Arbeiten sind noch bis Jänner 2027 zu sehen.

Die Grazer Künstlerin Anja Korherr präsentiert in der Neuen Galerie Graz ihre aktuelle Ausstellung „Nightshifters“. Die Arbeiten der Malerin und Comickünstlerin bewegen sich zwischen Realität und Fiktion und eröffnen eine Welt voller rätselhafter Räume, ungewöhnlicher Figuren und surrealer Szenarien. Die Ausstellung im studio der Neuen Galerie Graz ist bis Ende Jänner 2027 bei freiem Eintritt zu sehen.

Komplexe Bildwelten aus Fotografie und Malerei

Den großformatigen Gemälden und Zeichnungen von Anja Korherr gehen aufwendige fotografische Inszenierungen voraus. Dabei entwickelt die Künstlerin zunächst Orte und Handlungen, die sie anschließend in komplexe Bildstrukturen überführt. In ihren Werken treffen bekannte Elemente auf fremdartige Situationen. Überlagerte Räume, fragmentierte Strukturen und ungewöhnliche Perspektiven erschweren die Einordnung des Geschehens. Realität und erfundene Szenarien verschmelzen miteinander. Die Ausstellung zeigt Arbeiten, die im Laufe des Jahres 2026 entstanden sind. Dabei reicht die Bandbreite von monumentalen Panoramen bis hin zu kleinformatigen Zeichnungen und Aquarellen.

Figuren zwischen Zukunft und Gegenwart

Im Mittelpunkt vieler Arbeiten stehen Menschen, die in einer futuristisch anmutenden Umgebung scheinbar alltäglichen Tätigkeiten nachgehen. Ihre Rollen bleiben jedoch bewusst offen. Sind es „Partypeople“, Laborpraktikantinnen und -praktikanten oder gesellschaftliche Außenseiter? Korherr gibt darauf keine eindeutige Antwort. Die dargestellten Personen wirken oft distanziert und fügen sich in die rätselhaften Welten ein, die sie umgeben. Besonders spannend ist dabei, dass die abgebildeten Figuren aus dem persönlichen Umfeld der Künstlerin stammen. Durch die künstlerische Inszenierung verlieren sie jedoch ihre individuelle Bedeutung und werden selbst Teil der Bildwelt.

Zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion

Anja Korherr beschäftigt sich intensiv mit luziden Träumen und der Verbindung von inneren und äußeren Bildern. Ihre Werke entstehen aus dem Zusammenspiel persönlicher Vorstellungen, Erinnerungen und Eindrücken aus der Gegenwart. Dabei überträgt sie nicht einfach Traumbilder auf die Leinwand, sondern entwickelt daraus eigene visuelle Räume. Verschiedene Ebenen, künstliche Lichtstimmungen und leuchtende Farben erzeugen Bildwelten, die an Bühnenbilder oder Filmsets erinnern. Die Arbeiten bewegen sich zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion und lassen bewusst offen, ob das Gezeigte aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft stammt.

„Nightshifters“ zwischen Licht und Wahrnehmung

Der Titel der Ausstellung verweist einerseits auf Menschen, die nachts arbeiten, andererseits auf eine Funktion moderner Bildschirme, die abends die Farbdarstellung verändert und wärmeres Licht erzeugt. Besonders deutlich wird dieses Spiel mit Wahrnehmung bei den jüngsten Arbeiten der Ausstellung: kleinformatigen Bleistiftzeichnungen auf schwarzem Papier. Erst durch Bewegung vor den Bildern werden die reflektierenden Grafitflächen sichtbar. Die Motive erscheinen dabei fast wie Erinnerungen oder Bilder aus einem Moment zwischen Schlaf und Wachsein.

Zur Künstlerin

Anja Korherr wurde 1998 in Graz geboren und arbeitet als Malerin und Comickünstlerin. Nach der Meisterklasse Malerei an der Ortweinschule absolvierte sie das Studium „Experimentelle Kunst“ an der Kunstuniversität Linz. Ihre Arbeiten wurden bereits in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, unter anderem im Schaumbad, im Forum Stadtpark sowie bei der 8. Biennale der Malerei in Zagreb. 2023 erhielt sie den Förderpreis der Stadt Graz. Die Ausstellung „Nightshifters“ ist noch bis 31. Jänner 2027 im studio der Neuen Galerie Graz bei freiem Eintritt zu sehen.