Klanglicht kehrt ins Schloss Eggenberg zurück: Das ist heuer neu

Schloss Eggenberg wird diesen Herbst wieder zur Bühne für Lichtkunst. Klanglicht bringt 14 internationale Arbeiten nach Graz, von leuchtenden Bergen bis zu Kunst, die man riechen kann.

Wenn Ende Oktober die Dunkelheit über Schloss Eggenberg hereinbricht, verändert sich das bekannte Grazer Wahrzeichen für mehr als zwei Wochen. Fassaden beginnen sich zu bewegen, Berge leuchten und sprechen, Spiegel erzeugen Klänge und selbst Düfte werden Teil der Kunst. Der Grund: Klanglicht kehrt wieder in die Schlossgemäuern zurück. Von 23. Oktober bis 7. November 2026 findet die mittlerweile elfte Ausgabe von Klanglicht statt. Nach mehreren Jahren an anderen Schauplätzen zieht das Festival damit wieder nach Eggenberg, wo es bereits 2021 zu Gast war. Insgesamt sind 14 Kunstinstallationen angekündigt. Bespielt werden nicht nur das Schloss und sein Innenhof, sondern auch der weitläufige Schlosspark.

Leuchtende Berge mitten im Schlosshof

Eine der auffälligsten Arbeiten erwartet die Besucher im Innenhof. Dort sollen sogenannte „Whispering Mountains“, also leuchtende Berge, mit ihrem Publikum in Kontakt treten. Auch die berühmte Fassade des Schlosses wird zur Projektionsfläche. Historische Architektur trifft dabei auf zeitgenössische Lichtkunst. In der Schlosskapelle wiederum wartet eine leuchtende Uhr, während im Planetensaal vier minimalistisch inszenierte Jahreszeiten zu sehen sein werden. Ungewöhnlich wird es auch in der Sakristei: Dort arbeitet die Künstlerin Helga Griffiths nicht nur mit Licht, sondern auch mit Gerüchen. Ihre Installation zeichnet die Fluchtroute eines Menschen aus Syrien nach und beschäftigt sich mit Heimat und Zugehörigkeit.

Klanglicht kostet heuer erstmals Eintritt

Für Stammgäste gibt es 2026 allerdings eine wesentliche Neuerung: Erstmals ist Klanglicht nicht mehr kostenlos zugänglich. Hintergrund ist die angespannte finanzielle Situation. Laut Bühnen-Graz-Geschäftsführer Bernhard Rinner wurden die Eigenmittel für das Festival von 300.000 auf 150.000 Euro halbiert. Ein Teil des Budgets soll deshalb über Ticketverkäufe hereinkommen. Im Vorverkauf kostet eine reguläre Eintrittskarte 19 Euro, ermäßigt sind es 10,50 Euro.

Aus Graz wird erstmals auch Wien

Und Klanglicht wächst heuer über Graz hinaus. Parallel zum Start in Eggenberg eröffnet am 23. Oktober erstmals eine Ausgabe in Wien, 5 Minuten hat berichtet: „Oase der Ruhe“: Klanglicht ab 23. Oktober erstmals in Wien. Beim Theater im Park am Belvedere wird ein eigenes Kunstprogramm gezeigt, das ebenfalls von Birgit Lill-Schnabl kuratiert wird. Während in Graz am 7. November Schluss ist, läuft die Wiener Ausgabe bis 10. Jänner 2027.