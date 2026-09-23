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auf dem bild von 5min.at ist ein stau zu sehen.
Autofahrer auf der A9 Pyhrn Autobahn müssen am heutigen Mittwoch mit Behinderungen rechnen.
Seiersberg
23/09/2026
Stau bei Seiersberg

Lkw-Unfall auf A9 bei Graz: Mehrere Fahrstreifen im Baustellenbereich gesperrt

Ausgerechnet im Baustellenbereich kam es heute in der Früh auf der A9 zu einem Unfall mit einem Lkw. Der Einsatz dauert derzeit noch an, zwischen Seiersberg und Graz-Webling hat sich ein rund zwei Kilometer langer Stau gebildet.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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In Fahrtrichtung St. Michael hat sich heute Vormittag auf der A9 Pyhrn Autobahn zwischen Seiersberg und Graz-Webling ein Unfall mit einem Lastwagen ereignet. Die Unfallstelle befindet sich laut Verkehrsmeldung des ÖMTC bei Kilometer 187,6 und damit unmittelbar im Baustellenbereich.

Mehrere Fahrstreifen gesperrt

Nach dem Unfall mussten mehrere Fahrstreifen gesperrt werden, die Arbeiten vor Ort dauern noch an. Ursprünglich wurde mit Einschränkungen bis etwa 10 Uhr gerechnet. Für Autofahrer bedeutet die Situation vor allem im ohnehin durch die Baustelle beeinträchtigten Abschnitt mögliche Verzögerungen. Wer auf der A9 in Richtung Graz beziehungsweise St. Michael unterwegs ist, sollte entsprechend mehr Zeit einplanen.

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