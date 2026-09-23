Graue Unterführung war gestern: So sieht die Peter-Tunner-Gasse jetzt aus

Wer derzeit durch die Peter-Tunner-Gasse in Graz fährt oder radelt, bekommt einen völlig neuen Anblick geboten. Wo zuvor vor allem graue Flächen dominierten, sorgen riesige Kunstwerke jetzt für Farbe und sie sollen bleiben.

Eine Unterführung gehört für gewöhnlich nicht unbedingt zu jenen Orten in Graz, an denen man länger stehen bleibt. In der Peter-Tunner-Gasse könnte das derzeit anders sein. Großflächige Wandbilder haben den Bereich sichtbar verändert. Entstanden sind sie im Rahmen des Street-Art-Festivals „117WÆNDE“. Hinter dem Projekt steht das Grazer Kollektiv Raum117, ein Verein mit rund 20 jungen Kunstschaffenden. Für das Festival wurde rund ein Jahr lang gearbeitet, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Vier Tage gratis in Graz: Konzerte, Graffiti, Kino und Dancebattle warten. Insgesamt waren etwa 50 internationale Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Die letzte Grazer Street-Art-Veranstaltung in einer vergleichbaren Größenordnung liegt laut den Organisatoren bereits mehr als zehn Jahre zurück.

©5 Minuten Kunst im öffentlichen Raum.

Zwei riesige Figuren verändern die Peter-Tunner-Gasse

Besonders auffällig ist das Ergebnis in der Unterführung der Peter-Tunner-Gasse. Dort hat eine Künstlerin zwei große Zwillingsfiguren auf die Wand gebracht. Schon während der Entstehung blieben Fußgänger und Radfahrer stehen und betrachteten die neuen Motive. Für die Organisatoren geht es dabei um mehr als eine optische Verschönerung. Unterführungen können als dunkel oder unangenehm wahrgenommen werden. Street-Art soll solche Bereiche anders erlebbar machen. Festivalveranstalter Florian Perl bringt die Idee dahinter so auf den Punkt: „Die Kunst kann den Angstraum nehmen.“ Die Peter-Tunner-Gasse ist dabei nur ein Teil eines größeren Projekts. An insgesamt drei Standorten im Industrieviertel hinter dem Grazer Hauptbahnhof wurden großflächige Fassaden und Wände gestaltet. Zu den beteiligten Kunstschaffenden zählen Menschen aus Österreich ebenso wie internationale Gäste etwa aus Australien, Chile und Serbien.

©5 Minuten Zu den beteiligten Kunstschaffenden zählen Menschen aus Österreich ebenso wie internationale Gäste etwa aus Australien, Chile und Serbien.

Aus grauen Flächen werden riesige Leinwände

Hinter den neuen Wandbildern steckt auch die Stadt Graz. Das Referat Gestaltung öffentlicher Raum des Stadtplanungsamtes beauftragte das Kollektiv mit der Gestaltung mehrerer Flächen. Finanziert wird das Projekt darüber hinaus unter anderem durch eine Jahresförderung der Stadt, Crowdfunding, Sponsoren sowie eigene Vereinsmittel.