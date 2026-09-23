Berufe entdecken: Grazer Hauptplatz wird am Freitag zur Lehrstellen-Bühne

Am Freitag wird der Grazer Hauptplatz zur Erlebniswelt rund um die Lehre. Mehr als 20 Betriebe und Beratungsstellen zeigen Jugendlichen, welche Möglichkeiten offenstehen.

Am Freitag, 25. September, dreht sich am Grazer Hauptplatz alles um die berufliche Ausbildung. Bereits zum fünften Mal findet dort der „Tag der Lehrberufe“ statt. Mehr als 20 Unternehmen und Beratungsstellen werden erwartet, rund 1.000 Schüler können sich über verschiedene Lehrberufe und Karrierewege informieren. Der Eintritt ist frei. Am Vormittag besuchen zahlreiche Grazer Mittelschulklassen die Veranstaltung, am Nachmittag steht sie allen interessierten Jugendlichen offen.

Von Elektrotechnik bis Kochen

Beim Aktionstag sollen Jugendliche Berufe nicht nur kennenlernen, sondern auch selbst ausprobieren können. Bei den „Kreativen Lehrlingswelten“ stehen verschiedene Werkboxen bereit. Das Angebot reicht unter anderem von Elektrotechnik und Metalltechnik bis hin zu Buchbinderei und Kochen. Zusätzlich können Jugendliche direkt mit Lehrlingen und Ausbildungsbetrieben ins Gespräch kommen. Dabei geht es auch um Fragen zu Berufsschule, Einkommen und späteren Karrierechancen. Für Abwechslung sorgt außerdem ein Skills Activity Quiz, bei dem die Teilnehmer ihr Wissen testen können. Wer bei teilnehmenden Betrieben sechs Stempel sammelt, kann bei einem Gewinnspiel zudem Over-Ear-Kopfhörer gewinnen.

Rund 840 Leerstellen sind offen

Der Aktionstag findet vor dem Hintergrund eines weiterhin hohen Bedarfs an Nachwuchskräften statt. Laut den genannten AMS-Arbeitsmarktdaten waren im August 2026 in der Region rund 840 Lehrstellen offen. Im Jahr 2025 waren es noch rund 950. Gleichzeitig waren rund 1.880 Menschen unter 25 Jahren arbeitssuchend. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das laut den Angaben einem leichten Anstieg von 0,6 Prozent. Österreichweit können Jugendliche aus 229 unterschiedlichen Lehrberufen wählen. „Eine offene Lehrstelle allein bringt noch keinen Lehrling. Entscheidend ist, dass junge Menschen den Beruf finden, der zu ihnen passt, und Unternehmen die richtigen Talente erreichen“, sagt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner. Der Tag der Lehrberufe solle genau diese Verbindung zwischen Jugendlichen und Unternehmen herstellen.

Beratung direkt vor Ort

Neben den Unternehmen sind auch mehrere Beratungsstellen vertreten. Das AMS-BerufsInfoZentrum, die Arbeiterkammer, das IBOBB-Café der Stadt Graz und die WKO-Lehrlingsstelle stehen für persönliche Gespräche und Fragen rund um Ausbildung und Berufswahl zur Verfügung. Auch die Stadt Graz setzt bei der Berufsorientierung bereits in den Schulen an. In den Berufsvorbereitungsschulen können Jugendliche verschiedene Berufsfelder kennenlernen, praktische Erfahrungen sammeln und ihre eigenen Stärken entdecken. Dazu zählen die MS/PTS Webling, MS Smart City, MS Puntigam und MS Viktor Kaplan mit angeschlossenen Polytechnischen Klassen sowie die Polytechnische Schule Graz-Herrgottwies.

Weitere Lehrlingsevents folgen

Der Tag der Lehrberufe in Graz bildet zugleich den Auftakt zu weiteren regionalen Initiativen. Am 6. November 2026 folgt in Gratkorn und Lieboch der „Erlebnistag Volltreffer Lehre“. Weitere Angebote zur Bildungs- und Berufsorientierung sind auf der Plattform WasWerden.Info zu finden.