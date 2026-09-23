100.000 Euro Schaden nach Brand bei Grazer Wohnanlage: Polizei klärt Ursache

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag zu einem Brand auf dem Dach einer Grazer Wohnanlage im Stadtteil St. Peter. Nun steht fest, was das Feuer ausgelöst haben dürfte.

Am Dienstagnachmittag, dem 22. September 2026, brach auf dem Dach einer Wohnanlage in der Marburger Straße im Grazer Bezirk St. Peter ein Feuer aus. Eine Rauchwolke war weithin sichtbar, zahlreiche Notrufe gingen ein. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften aus. Die Flammen konnten von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Nun ist auch geklärt, wie es zu dem Brand gekommen sein dürfte.

Feuer bei Photovoltaikanlage

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, ermittelten Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark gemeinsam mit Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung in der Steiermark zur Brandursache. Das Feuer dürfte demnach im südlichen Bereich des Flachdaches ausgebrochen sein. Dieses war laut Polizei flächendeckend mit Photovoltaikmodulen ausgestattet. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage beziehungsweise deren Leitungen den Brand ausgelöst haben.

©BF Graz | Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit 23 Einsatzkräften aus.

Rund 100.000 Euro Schaden

Beim Feuer entstand am Flachdach ein erheblicher Sachschaden. Laut Polizei dürfte sich dieser auf rund 100.000 Euro belaufen. Die Berufsfeuerwehr hatte am Dienstag mit zwei C-Rohren im Außenangriff sowie einem Wendestrahlrohr über die Drehleiter gegen die Flammen vorgegangen. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden umfangreiche Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, um mögliche Glutnester auszuschließen. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Eine Person wurde vom Rettungsdienst vorsorglich betreut, verletzt wurde laut Polizei niemand.