Seit 1956: Grazer Traditionslokal feiert großes Jubiläum

Seit sieben Jahrzehnten ist das „Mild“ Teil der Grazer Gastronomieszene. Am Samstag, 26. September, wird das 70-jährige Bestehen des Traditionslokals in der Stubenberggasse gefeiert.

Gegründet wurde das „Feinkost Mild“ bereits 1956. Das Familienunternehmen entwickelte sich über die Jahrzehnte vom klassischen Feinkostgeschäft zu einem Lokal mit Sandwichclub und Bar. Heute wird der Betrieb in dritter Generation geführt. Geblieben ist dabei die Verbindung von Tradition und einem moderneren Konzept. Auf der Speisekarte finden sich unter anderem Sandwiches mit traditionellem Schweinsbraten, Roastbeef oder Pulled Pork sowie vegetarische Kreationen. Dazu gibt es eine Auswahl an Bieren.

Das „Mild“ wird siebzig

Nun steht der runde Geburtstag an. Auf den sozialen Netzwerken kündigt das Lokal die Feier für Samstag, 26. September, an. „Oft wurden wir gefragt, wann es denn endlich soweit wäre“, schreibt das „Mild“ in seinem Posting. Jetzt sei das Datum fixiert und solle „dick und fett“ im Kalender unterstrichen werden. Die Einladung fällt entsprechend locker aus: Die Gäste sollen vorbeikommen und gemeinsam „7 Jahrzehnte fleißig, hungrig, Mild“ feiern.

Treffpunkt für mehrere Generationen

Das Lokal in der Stubenberggasse 7 hat sich über die Jahre seinen eigenen Charakter bewahrt. Neben Essen und Getränken versteht sich das „Mild“ auch als Ort für Geselligkeit, Kunst und Kultur. Das Jubiläum am Samstag bietet nun Gelegenheit, auf sieben Jahrzehnte Lokalgeschichte anzustoßen. Geöffnet ist das „Mild“ regulär von Dienstag bis Samstag jeweils von 17 bis 24 Uhr.