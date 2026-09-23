Junger Grazer (21) stirbt bei Unfall im Salzkammergut

Am Mittwochvormittag kam es auf der B166 im Gemeindegebiet von Bad Goisern (Oberösterreich) zu einem tödlichen Unfall. Ein Motorradfahrer und ein Kleintransporter kollidierten frontal. Für den Biker (21) kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich am 23. September gegen 10 Uhr auf der B166. Ein 28-jähriger Ägypter aus Salzburg war mit einem Kleintransporter in Richtung Hallstatt beziehungsweise Gosau unterwegs. Als der Mann nach links auf den Parkplatz „Gosaumühle“ abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 21-jährige Lenker aus Graz war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Bad Goisern unterwegs.

Junger Motorradfahrer stirbt noch an Unfallstelle

Durch die Kollision erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen. Drei Notärzte versuchten noch, den Motorradfahrer zu retten. Trotz der intensiven medizinischen Bemühungen verstarb der junge Grazer noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Kleintransporters blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock.