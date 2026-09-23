Traktor brennt: Besitzer löscht Feuer noch vor Feuerwehr

Am Mittwochmittag geriet ein Traktor im Bereich der Kaltenbergstraße in Hart bei Graz in Brand. Der Besitzer reagierte schnell und konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher bekämpfen.

Feuerwehr rückt zu Traktorbrand in Hart bei Graz aus. Bei der Ankunft war das Feuer bereits gelöscht.

Feuerwehr rückt zu Traktorbrand in Hart bei Graz aus. Bei der Ankunft war das Feuer bereits gelöscht.

Gegen 12.57 Uhr wurde die Feuerwehr Hart bei Graz zu dem Brand alarmiert. Da sich der Einsatzort über einen Forstweg erreichen ließ, wartete an der Straße bereits ein Einweiser auf die Einsatzkräfte. Dadurch konnten die Feuerwehrleute rasch zum brennenden Traktor gelangen. Der Besitzer hatte nach der Alarmierung bereits selbst eingegriffen und den Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht.

Kontrolle mit Wärmebildkamera

Die Feuerwehr führte anschließend eine umfassende Nachkontrolle durch. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde überprüft, ob sich noch erhitzte oder möglicherweise wieder aufflammende Stellen am Fahrzeug befanden. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte die Umgebung auf ausgetretene Betriebsstoffe. Bei beiden Kontrollen wurden laut Feuerwehr keine Auffälligkeiten festgestellt. Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.