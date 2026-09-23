Menschenrechtsbeirat Graz startet mit bewährter Spitze

Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz ist zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Dabei wurde auch die Spitze des Beirates bestätigt: Elke Lujansky-Lammer bleibt Vorsitzende, Anna Majcan ihre Stellvertreterin.

Bei der Wahl erhielten beide Frauen einstimmige Unterstützung. Elke Lujansky-Lammer vom Institut für Frau und Familie wurde erneut zur Vorsitzenden gewählt. Auch Anna Majcan vom Grazer Frauenrat wurde einstimmig als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Im Rahmen der Sitzung wurden zudem zwei langjährige Mitglieder verabschiedet. Wolfgang Wehap und Karl-Heinz Herper schieden aus dem Menschenrechtsbeirat aus. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr nahm an der Sitzung teil und bedankte sich bei den Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement. „Ich möchte mich bedanken bei allen, die hier im Beirat mitgewirkt haben. Menschenrechte sind immer nur so viel wert, wie man sie auch lebt“, sagte Kahr. „Wir prüfen jeden Tag in unserer Arbeit, ob wir dem gerecht werden. Vielen Dank für euren Einsatz.“

©Stadt Graz/Fischer | Elke Lujansky-Lammer vom Institut für Frau und Familie wurde erneut zur Vorsitzenden gewählt.

Seit 2007 in Graz aktiv

Der Menschenrechtsbeirat wurde 2007 eingerichtet und begleitet seither die Entwicklung von Graz als Menschenrechtsstadt. Im Gremium arbeiten Vertreter aus Politik, Verwaltung, Justiz, Exekutive und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen ehrenamtlich zusammen. Der Beirat versteht sich dabei als eine Art „Kompass“ für die Menschenrechtsstadt. Er berät die Bürgermeisterin, die Stadtregierung und den Gemeinderat bei menschenrechtlichen Fragen und erstellt jedes Jahr den Grazer Menschenrechtsbericht.

Entwicklungen kritisch begleiten

Darüber hinaus kann der Menschenrechtsbeirat zu aktuellen Entwicklungen mit menschenrechtlicher Relevanz Stellung nehmen und die Öffentlichkeit darüber informieren. Mit seiner Arbeit will das Gremium auf möglichen Handlungsbedarf aufmerksam machen und den Austausch zwischen der Stadt, verschiedenen Institutionen und der Zivilgesellschaft fördern.