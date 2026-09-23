Was für ein Comeback: Graz 99ers drehen Partie gegen Bozen

Die Graz 99ers haben ihr erstes Liga-Heimspiel der neuen Saison gewonnen. Gegen Bozen drehten die Grazer einen Rückstand und setzten sich nach Verlängerung mit 4:3 durch.

Was zunächst nach einem bitteren Heimauftakt aussah, endete für die Graz 99ers mit einem Comeback und zwei Punkten. Die Grazer lagen gegen Bozen bereits mit 1:3 zurück, erzwangen aber noch die Verlängerung und machten dort den Heimsieg perfekt.

Meisterbanner feierlich enthüllt

Vor dem ersten Liga-Heimspiel der Saison wurde in Liebenau zunächst der Meistertitel der vergangenen Spielzeit gefeiert. Kapitän der damaligen Meistermannschaft, Korbinian Holzer, enthüllte das neue Meisterbanner unter dem Hallendach. Für die 99ers war es der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte. Nun gilt es für die Grazer, die Heimhalle auch in der neuen Saison zu einer schwierigen Auswärtsspielstätte für die Konkurrenz zu machen.

Verletzung von Lagacé überschattet Start

Auf dem Eis lief der Abend zunächst allerdings alles andere als nach Wunsch. Nach nur rund 14 Minuten musste Torhüter Maxime Lagacé verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nicolas Wieser übernahm zwischen den Pfosten. Nur wenige Minuten später geriet Bozen in Führung. Im Powerplay wurde ein Schuss unglücklich abgefälscht und war für Wieser nicht mehr zu halten. Der Ersatzkeeper bewahrte die 99ers anschließend mit mehreren starken Paraden vor einem größeren Rückstand. Offensiv fanden die Grazer dagegen lange kaum Lösungen.

Bozen zieht davon, dann beginnt die Aufholjagd

Im dritten Drittel erhöhte Bozen zunächst auf 2:0. Kurz darauf gelang den Hausherren aber die wichtige Antwort: Frank Hora brachte die 99ers wieder heran. Als Bozen wenig später erneut traf und auf 3:1 stellte, schien die Partie bereits entschieden. Doch die Grazer gaben nicht auf. Paul Huber verkürzte in der 58. Minute auf 2:3. Nur wenig später sorgte Nick Swaney tatsächlich noch für den Ausgleich. Damit retteten sich die 99ers in die Verlängerung und hatten zumindest einen Punkt sicher.

Vela entscheidet den Krimi

In der Overtime bot sich den Grazern schließlich die Chance auf den kompletten Erfolg. Bozen schwächte sich durch Strafen und Unsportlichkeiten selbst, während die 99ers die Nerven behielten. Neo-Kapitän Marcus Vela sorgte schließlich für die Entscheidung. Nach einem Foul trat er zum Penalty an und verwandelte zum 4:3-Sieg. Damit starten die 99ers mit einem Heimsieg in die neue Liga-Saison. Bereits am Freitag wartet die nächste Aufgabe auf die Grazer: Dann kommen die Vienna Capitals nach Liebenau.