Von 5 auf 90 Fahrzeuge: tim feiert jetzt seinen 10. Geburtstag

Mit gerade einmal fünf Fahrzeugen ist tim vor zehn Jahren in Graz gestartet. Mittlerweile sieht das ganz anders aus: Fast 8.000 Kunden nutzen das Mobilitätsangebot, rund 4.000 Buchungen kommen jeden Monat zusammen.

Vom kleinen Carsharing-Angebot zum festen Bestandteil der Grazer Mobilität: tim feiert 2026 seinen zehnten Geburtstag. In diesem Jahrzehnt ist das Angebot der Holding Graz deutlich gewachsen und längst geht es dabei um mehr als nur klassische Leihautos. Als tim vor zehn Jahren an den Start ging, bestand der Fuhrpark aus gerade einmal fünf Fahrzeugen. Heute stehen den Nutzern 90 Fahrzeuge zur Verfügung. Gleichzeitig ist das Netz in Graz auf 14 Mobilitätsknoten und 22 Carsharing-Standorte angewachsen.

Fast 8.000 Kunden nutzen tim

Auch bei den Nutzerzahlen zeigt sich die Entwicklung. Nach Angaben der Holding Graz zählt tim inzwischen nahezu 8.000 bestehende Kunden. Pro Monat werden rund 4.000 Buchungen verzeichnet. Die Idee dahinter hat sich seit dem Start nicht grundlegend verändert: Wer nicht für jede Fahrt ein eigenes Auto benötigt, soll unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander kombinieren können. Deshalb befinden sich die tim-Standorte gezielt in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel. Das Angebot umfasst mittlerweile Carsharing und E-Carsharing, Mietwagen sowie Lastenräder. Zum Fuhrpark gehört außerdem ein barrierefreier Inklusionstransporter mit Ausstattung für Rollstühle. An den Standorten befinden sich zudem öffentliche Ladestationen für private Elektroautos. Gebucht werden die Fahrzeuge über die tim-Österreich-App.

Aus Graz wurde das Konzept weitergetragen

Was in Graz begann, ist inzwischen auch andernorts angekommen. Das von der Holding Graz entwickelte Konzept wurde unter anderem auf Linz und den steirischen Zentralraum ausgeweitet. Zum zehnten Geburtstag soll tim nun auch im Grazer Stadtbild besonders auffallen. Im September werden ausgewählte Fahrzeuge mit einer eigenen Jubiläumsbeklebung versehen, die die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre zeigen soll. Darüber hinaus ist an mehreren Standorten ein Gewinnspiel geplant. Dabei können Interessierte das Angebot kennenlernen und Preise gewinnen.

Angebot soll weiter wachsen

Nach zehn Jahren soll mit dem Ausbau noch nicht Schluss sein. Holding-Graz-Vorstandsdirektor Mark Perz kündigt an, tim künftig weiterzuentwickeln und das Angebot auszubauen. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr verweist anlässlich des Jubiläums auf die mittlerweile lange Geschichte des Angebots. Eine Kundin ist sogar seit dem allerersten Tag dabei. Für Kahr zeige das, dass tim für viele Grazer zu einer Möglichkeit geworden sei, flexibel unterwegs zu sein, ohne ständig auf ein eigenes Auto angewiesen zu sein. „Das Erfolgsrezept liegt in der Flexibilität: Nicht jede und jeder braucht täglich ein Auto, aber für den Großeinkauf, einen Ausflug oder wenn man etwas transportieren muss, ist es manchmal einfach praktisch“ so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. „Mit tim hat Graz frühzeitig auf neue Formen der Mobilität gesetzt. Das zehnjährige Jubiläum ist ein Beleg dafür, dass innovative kommunale Dienstleistungen langfristig erfolgreich sein können, wenn sie sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren“, fügt Stadtrat Manfred Eber hinzu.