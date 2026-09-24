25 Grazer Schulen über den Sommer erneuert: Drei bekommen neue Spielflächen

Während die Kinder ihre Sommerferien genossen, wurde an zahlreichen Grazer Schulen gearbeitet. An insgesamt 25 Standorten wurde saniert und erneuert. Vor allem an drei Volksschulen gibt es jetzt eine ganz besondere Neuerung.

Neue Böden, eine modernisierte Beleuchtung oder neue Möbel: Die schulfreie Zeit wurde in Graz auch heuer für Arbeiten genutzt, die während des laufenden Unterrichts nur schwer möglich wären. Insgesamt waren 25 städtische Schulstandorte an der Reihe. An drei Volksschulen ging es dabei nicht nur um die Gebäude. Dort wurden auch die Außenbereiche aufgewertet und die Kinder können die Neuerungen seit dem Start des Schuljahres bereits nutzen.

Neue Motorikstrecken für zwei Volksschulen

An der Volksschule Nibelungen und der Volksschule St. Peter entstanden neue Motorikstrecken. Sie sollen den Kindern zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich in den Pausen und außerhalb des Unterrichts zu bewegen und ihre Geschicklichkeit zu trainieren. Noch umfangreicher fiel die Erneuerung bei der Volksschule Engelsdorf aus: Dort wurde der Spielplatz komplett saniert. Damit wurden über die Ferien nicht nur Klassenzimmer und andere Innenbereiche erneuert. An diesen drei Schulen verändert sich auch der Alltag auf dem Schulhof.

Mehr als 70 Spielplätze in Graz

Auch abseits der Schulen gibt es in Graz zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen und Austoben. Mehr als 70 Spielplätze stehen im Stadtgebiet zur Verfügung. Sie werden von der Holding Graz gewartet, gepflegt und gereinigt. Die Stadt arbeitet nach eigenen Angaben laufend daran, bestehende Spiel- und Erlebnisflächen zu verbessern und neue Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Bei der Planung sollen auch die Bedürfnisse der Menschen aus der jeweiligen Umgebung berücksichtigt werden. Darunter befinden sich auch spezielle Radspielplätze. Dort können Kinder in einem geschützten Umfeld üben, bevor sie sich im Straßenverkehr bewegen. Damit die Anlagen sicher bleiben, werden die öffentlichen Spielplätze regelmäßig überprüft. Laut Stadt erfolgt wöchentlich eine Sichtkontrolle, alle drei Monate eine operative Kontrolle und einmal pro Jahr eine umfassende Hauptüberprüfung. Defekte Spielgeräte werden entweder durch das gleiche Modell ersetzt oder nach Abstimmung gegen ein anderes ausgetauscht.