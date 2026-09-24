Vorwürfe gegen Elke Kahr: Was bei „Wohnen Graz“ tatsächlich feststeht

Die finanzielle Situation von Wohnen Graz beschäftigt heute den Gemeinderat. Zusätzlich steht ein von ÖVP-Gemeinderat Markus Huber beauftragtes Rechtsgutachten im Raum. Was darin behauptet wird und was tatsächlich feststeht.

Beim städtischen Eigenbetrieb Wohnen Graz besteht finanzieller Handlungsbedarf. Das hat auch das Grazer Kontrollamt in einem umfassenden Prüfbericht festgehalten. Seit 2020 seien die jährlichen Verluste merklich gestiegen, zudem brauche es eine wirtschaftliche Stabilisierung des Eigenbetriebs. Ein nachhaltiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben sei notwendig. Wie dieser erreicht wird, etwa durch höhere Einnahmen, geringere Ausgaben oder zusätzliche Zuschüsse der Stadt, sei letztlich politisch zu entscheiden. Genau diese finanzielle Situation steht heute auch im Grazer Gemeinderat zur Diskussion. ÖVP-Gemeinderat Markus Huber fordert in einem Dringlichen Antrag ein umfassendes Sanierungskonzept für Wohnen Graz. Parallel dazu hat Huber einen Wirtschaftsanwalt mit einer rechtlichen Beurteilung beauftragt. Darin werden weitreichende zivil- und strafrechtliche Schlussfolgerungen gezogen.

© Stadt Graz/Fischer ÖVP-Gemeinderat Markus Huber fordert in einem Dringlichen Antrag ein umfassendes Sanierungskonzept für Wohnen Graz.

Was wird Elke Kahr konkret vorgeworfen?

Das Rechtsgutachten beschäftigt sich im Wesentlichen mit drei Punkten: nicht vorgenommenen Mietzinsanpassungen, Mietzinserlassen beziehungsweise Forderungsnachsichten sowie dem Umgang mit der Forderung nach einem Sanierungskonzept. Daraus leitet der Verfasser unter anderem einen Verdacht auf Untreue und möglicherweise Amtsmissbrauch ab. Wichtig ist die rechtliche Einordnung: Dabei handelt es sich um die Rechtsmeinung eines von Huber beauftragten Anwalts. Eine Kritik, die im Raum steht: Die Rechtsmeinung gehe teilweise von falschen Grundlagen aus: So wurden etwa anders als im Gutachten behauptet durchaus Mietzinsanpassungen vorgenommen. Eine strafrechtliche Feststellung gegen Bürgermeisterin Elke Kahr liegt damit nicht vor. Huber selbst erklärte in seinem Begleitschreiben, bewusst keine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht zu haben. Sein Ziel sei keine parteipolitische Eskalation, sondern eine wirtschaftliche Sanierung des Eigenbetriebs. Kahr ist als Bürgermeisterin die zuständige politische Referentin für Wohnen Graz. Die operative Leitung des Eigenbetriebs liegt laut Stadt Graz bei Sabine Hinteregger.

Nicht alle genannten Zahlen bedeuten das, was zunächst naheliegt

Ein wesentlicher Teil der politischen Auseinandersetzung betrifft die finanzielle Entwicklung von Wohnen Graz. Auch dazu liegen unterschiedliche Einordnungen vor. So wird etwa eine Summe von rund 1,1 Millionen Euro an Mietrückständen thematisiert. Nach einer Stellungnahme von Wohnen Graz handelt es sich dabei jedoch nicht um Forderungen, die allein innerhalb eines Jahres neu entstanden sind. Rund 800.000 Euro davon stammen demnach bereits aus früheren Jahren und werden teilweise weiterhin geführt, weil Forderungen noch nicht endgültig abgeschrieben oder Verfahren noch offen sind. Bei aufrechten Mietverhältnissen könne sich der stichtagsbezogene Betrag zudem durch spätere Zahlungen oder Ratenvereinbarungen verändern.

Leerstand zu durchleuchten

Auch beim Leerstand wird differenziert: In den genannten Kosten werden einerseits stadteigene Wohnungen und andererseits Wohnungen von Genossenschaften im sogenannten Übertragungswohnbau berücksichtigt. Bei Letzteren kann Wohnen Graz aufgrund bestehender Vereinbarungen nach längerer Nichtvermietung Kosten übernehmen müssen. Gleichzeitig hält der Eigenbetrieb fest, dass die Leerstandskosten seit 2023 rückläufig seien.

Verlustzahlen stammen aus älterer Planung

Im politischen Raum steht außerdem die Zahl von 55,8 Millionen Euro an prognostizierten Verlusten bis 2031. Huber hat diese Zahl zuletzt auch öffentlich genannt. Die zugrunde liegenden Daten stammen laut Stellungnahme von Wohnen Graz allerdings aus einer Mittelfristplanung, die bereits beim Doppelbudget 2025/2026 im Dezember 2024 vorlag. Die Zahl beschreibt damit eine damalige Planung und keinen bereits eingetretenen Verlust. Fest steht hingegen: In den Jahresabschlüssen von 2021 bis 2025 weist Wohnen Graz laut der vorliegenden Stellungnahme kumulierte Verluste von 28,7 Millionen Euro aus.

Huber: „Wir werfen der Bürgermeisterin nichts vor“

Im Gespräch mit 5 Minuten relativiert Markus Huber die Stoßrichtung seiner Kritik. „Wir werfen der Bürgermeisterin nichts vor. Wir wollen nur zeigen, wohin es führen könnte“, sagt der ÖVP-Gemeinderat. Vielmehr gehe es darum, gemeinsam die finanzielle Lage der Stadt auf eine stabile Basis zu bringen. Auf die Frage, wie sich die von ihm genannten 55,8 Millionen Euro zusammensetzen, verweist Huber auf den Strategiebericht vom Juni. Dort werden die Beteiligungszahlungen der Stadt aufgeschlüsselt. Für Wohnen Graz sind in der ursprünglichen mittelfristigen Planung jährlich drei Millionen Euro vorgesehen. Die aktualisierte Planung enthält ebenfalls die Beteiligungszahlungen und reicht bis 2031. 55,8 Millionen Euro sagt laut Huber der Strategiebericht allein bis 2031 voraus. „Also ich berufe mich bei den 55,8 Millionen alleine nur auf Seite 14 im Strategiebericht“, so Huber.

Sanierung von Wohnen Graz ist bereits Thema

Auch die Frage eines Sanierungskonzepts ist differenzierter, als es der aktuelle politische Schlagabtausch vermuten lässt. Das Kontrollamt hält in seinem Bericht fest, dass ein Sanierungskonzept bereits im April 2025 vom Verwaltungsausschuss avisiert worden war, dem Kontrollamt bis zum Abschluss seiner Prüfung allerdings noch kein entsprechendes Konzept vorlag. Gleichzeitig empfiehlt es ausdrücklich, Lösungen für eine nachhaltige Sanierung zu erarbeiten und dem Gemeinderat vorzulegen. Wohnen Graz wiederum hält in seiner Stellungnahme fest, dass bereits vereinbart worden sei, gemeinsam mit dem Verwaltungsausschuss und der Finanzdirektion ein Sanierungskonzept zu entwickeln.

Papier geht nun doch an die Staatsanwaltschaft

Eine weitere Wendung gibt es bei der rechtlichen Auseinandersetzung: Obwohl Huber selbst keine Anzeige erstatten wollte, soll das von ihm beauftragte Papier nun der Staatsanwaltschaft übermittelt werden und zwar von Bürgermeisterin Kahr selbst bzw. von der Magistratsdirektion, gemeinsam mit einer rechtlichen Stellungnahme der Stadt. Damit liegt die weitere rechtliche Bewertung nicht mehr allein bei politischen Akteuren oder einem privat beauftragten Gutachter. Ob sich aus den darin erhobenen Vorwürfen überhaupt ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt ergibt, ist damit erst zu prüfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 14:16 Uhr aktualisiert