Bekanntes italienisches Restaurant in Graz schlitterte in Pleite

Das Grazer Restaurant Trenta ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Betreiberfirma hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Das Lokal soll aber weitergeführt werden.

Die nächste Insolvenz in der Grazer Gastronomie ist bekannt geworden: Die Armo GmbH, Betreiberin des italienischen Restaurants Trenta in Eggenberg, hat am Donnerstag, 24. September, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Graz beantragt. Das geht aus einer Mitteilung des Kreditschutzverbandes 1870 hervor. Das Lokal befindet sich seit 2023 in der Eckertstraße 30h. Insgesamt sind laut KSV1870 15 Gläubiger und 15 Beschäftigte von der Insolvenz betroffen.

228.000 Euro Verbindlichkeiten

Den Angaben zufolge stehen Aktiva von rund 42.000 Euro Passiva in Höhe von etwa 228.000 Euro gegenüber. Den Insolvenzgläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von insgesamt 20 Prozent angeboten. Die Zahlung soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans erfolgen.

Weniger Gäste und Abgabenrückstände

Als Gründe für die finanzielle Schieflage nennt das Unternehmen laut KSV1870 mehrere Faktoren. Nach der Übernahme im Jahr 2023 sei zunächst eine Neuausrichtung des Lokals notwendig gewesen. Im laufenden Jahr habe sich die Situation durch einen merkbaren Rückgang der Gästezahlen weiter verschärft. Zusätzlich hätten Abgabenrückstände zu Liquiditätsproblemen geführt.

Grazer Restaurant soll weitergeführt werden

Trotz des Sanierungsverfahrens soll das „Trenta“ nicht unmittelbar vor dem Aus stehen. Laut KSV1870 wird beabsichtigt, den Gastronomiebetrieb fortzuführen und zu sanieren. Erste Umstrukturierungsmaßnahmen seien bereits eingeleitet worden. Ob das Lokal tatsächlich weiterbetrieben werden kann, muss nun im Verfahren geprüft werden. „Der Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, erklärt Mag. Julia Liszt, Insolvenz Graz, in der Aussendung des KSV1870.