Mann soll sich im Grazer Leechwald entblößt und vor Frauen onaniert haben

Im Grazer Leechwald soll ein Mann vor zwei Frauen masturbiert haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren Opfern.

Die Grazer Polizei ermittelt nach einem Vorfall im Bezirk Mariatrost. Ein 30-jähriger Serbe steht im Verdacht, sich am Mittwoch, 9. September 2026, im Leechwald vor zwei Frauen sexuell entblößt beziehungsweise sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben. Laut Polizei hielt sich der Mann gegen Mittag im Bereich Am Lindenhof auf. Zwischen etwa 12 und 12.45 Uhr soll er dort vor zwei Grazerinnen im Alter von 22 und 24 Jahren onaniert haben.

Verdächtiger auf Parkbank angetroffen

Polizisten konnten den Tatverdächtigen anschließend im Wald ausfindig machen. Er wurde auf einer Parkbank sitzend angetroffen. Der 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen weiter.

Polizei sucht weitere mögliche Opfer

Die Polizei geht nun der Frage nach, ob es weitere Betroffene oder Zeugen des Vorfalls gibt. Gesucht wird nach Personen, die den Mann am 9. September im Bereich des Leechwalds beziehungsweise Am Lindenhof gesehen haben oder selbst von einem ähnlichen Vorfall betroffen gewesen sein könnten.

Der Verdächtige wird folgendermaßen beschrieben etwa 170 Zentimeter groß

rund 30 Jahre alt

schulterlange schwarze beziehungsweise dunkle Haare

kurzer schwarzer Bart

normale bis untersetzte Statur

ungepflegtes Erscheinungsbild

graues Kurzarm-T-Shirt

dunkelgrüne beziehungsweise graue Hose Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Graz Riesplatz unter 059 133/65 92 entgegen.

Weiterer Vorfall in Graz

Die Polizei ermittelt außerdem wegen eines weiteren Vorfalls, der sich Ende August beziehungsweise Anfang September im Bezirk Liebenau ereignet haben soll. Dort soll sich ein bislang unbekannter Mann vor zwei neunjährigen Mädchen entblößt haben. Der Verdächtige soll anschließend mit einem lilafarbenen E-Scooter geflüchtet sein. Wie die Polizei mitteilt, kann nach bisherigen Zeugenaussagen ausgeschlossen werden, dass es sich bei diesem Mann um denselben Verdächtigen wie im Leechwald handelt.