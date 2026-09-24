Palais Meran: Neuer Treffpunkt bei Grazer Kunstuni nimmt Gestalt an

Vor dem Palais Meran in Graz ist die Neugestaltung beinahe abgeschlossen. Ein Lokalaugenschein zeigt, wie der neue Treffpunkt mit viel Grün, Sitzplätzen und einem besonderen Blickfang aussieht.

Vor dem Palais Meran in der Leonhardstraße hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Wo noch vor kurzer Zeit eine weitgehend versiegelte Fläche das Bild prägte, entsteht derzeit ein deutlich grünerer Aufenthaltsort. Die Bauarbeiten sind mittlerweile nahezu abgeschlossen, wie ein aktueller Lokalaugenschein zeigt. Die Neugestaltung soll aus dem bisherigen Vorplatz der Kunstuniversität Graz einen Ort machen, an dem man sich künftig gerne aufhält.

Mehr Grün und neue Sitzplätze

Ein wesentlicher Teil der Umgestaltung sind die neuen Grünflächen. Bäume und bepflanzte Bereiche lockern die bisher stark versiegelte Fläche auf und sollen künftig auch für mehr Schatten sorgen. Bereits zu sehen sind zudem neue Sitzmöglichkeiten, die den Platz zu einem Aufenthaltsort für Studierende, Anrainer und Passanten machen sollen. Auch ein Trinkbrunnen gehört zur Neugestaltung. Er soll insbesondere an heißen Tagen für eine zusätzliche Möglichkeit zur Abkühlung und Erfrischung sorgen.

Besonderer Blickfang über dem Platz

Für Aufmerksamkeit sorgt außerdem ein architektonisches Element, das dem neuen Treffpunkt ein besonderes Erscheinungsbild geben soll: Über dem Platz wurde ein großer Ring angebracht, der den Eindruck eines schwebenden Elements vermittelt. Damit erhält der Vorplatz einen markanten Blickfang. Nach Einbruch der Dunkelheit soll der Ring zudem beleuchtet werden und so auch am Abend sichtbar sein.

©5 Minuten | Neuer Grazer Treffpunkt nimmt Gestalt an.

Arbeiten fast abgeschlossen

Bei einem aktuellen Lokalaugenschein zeigt sich: Ein Großteil der geplanten Elemente ist bereits umgesetzt. Damit ist die Neugestaltung des Platzes deutlich erkennbar und die Arbeiten befinden sich auf der Zielgeraden. Die Umgestaltung des Vorplatzes war mit rund 255.000 Euro veranschlagt. Ziel des Projekts ist es, aus der bisher stark aufgeheizten und wenig begrünten Fläche einen angenehmeren öffentlichen Aufenthaltsort zu schaffen.