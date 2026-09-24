Nach schwerer Krankheit: Trauer um engagierten Gemeindemitarbeiter

Nach langer, geduldig ertragener Krankheit ist Friedrich Rottmann im Alter von 66 Jahren verstorben. In Übelbach bei Graz hinterlässt der langjährige Gemeindemitarbeiter und engagierte Vereinsmensch eine große Lücke.

Die Marktgemeinde Übelbach steht in diesen Tagen im Zeichen der Trauer. Friedrich Rottmann ist am 21. September 2026 im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Über Jahrzehnte war er eng mit der Gemeinde verbunden und engagierte sich darüber hinaus in zahlreichen Vereinen und Organisationen. Die Marktgemeinde gab seinen Tod mit großer Anteilnahme bekannt und erinnert an einen Menschen, der sich über viele Jahre für die Gemeinschaft eingesetzt hat.

Jahrzehnte für die Marktgemeinde tätig

Rottmann war von 1. Juli 1986 bis 1. März 2023 Mitarbeiter der Marktgemeinde Übelbach. Zunächst war er im Gemeindedienst tätig, später übernahm er die Funktion des Gemeindeaußendienstleiters. In dieser Zeit habe er zahlreiche Modernisierungsschritte in der Gemeinde maßgeblich mitgestaltet. Besonders seine Kolleginnen und Kollegen hätten ihn als verlässlichen und geschätzten Mitarbeiter erlebt. Die Gemeinde beschreibt den Verstorbenen als „kompetenten und geselligen Mitarbeiter“, der bei seinen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt gewesen sei.

Stark mit der Gemeinschaft verbunden

Auch abseits seiner beruflichen Tätigkeit war Rottmann in Übelbach vielfach aktiv. Er engagierte sich unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr Übelbach-Markt, beim Verein Schießkanal Kleintal, in der Bauern- und Jägerschaft, beim ÖKB sowie in der Volkspartei. Zudem war er als Straßenobmann tätig. Sein vielfältiges Engagement zeigte, wie wichtig ihm das Miteinander in seiner Heimatgemeinde war. Die Marktgemeinde würdigt damit nicht nur seinen langjährigen Einsatz im Gemeindedienst, sondern auch seine zahlreichen Beiträge zum gesellschaftlichen Leben.

Familie begleitete ihn durch schwere Zeit

Besonders in den vergangenen Jahren war Rottmann mit einer schweren gesundheitlichen Herausforderung konfrontiert. Während seiner langen Erkrankung wurde er laut Gemeinde von seiner Familie liebevoll begleitet und gepflegt. Nun nimmt Übelbach Abschied von einem Menschen, der die Gemeinde über viele Jahre mitgeprägt hat. Die Verabschiedung von Friedrich Rottmann findet am 29. September 2026 in der Pfarrkirche St. Laurentius in Übelbach statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 16:21 Uhr aktualisiert