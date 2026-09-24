Wahlkampf-Mail von Stadtrat Hohensinner sorgt für hitzige Diskussionen

Eine E-Mail, die ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner wenige Wochen vor der Grazer Gemeinderatswahl an Sportvereine verschickte, sorgt weiterhin für politische Diskussionen. Das Schreiben ging am 5. Juni 2026 an zahlreiche Funktionäre aus dem Grazer Sportbereich. Hohensinner war zu diesem Zeitpunkt sowohl Sportstadtrat als auch ÖVP-Spitzenkandidat. Im Mittelpunkt steht die Frage, in welcher Funktion die Nachricht verschickt wurde und ob dafür städtische Infrastruktur genutzt wurde. Das Grazer Sportamt ist unter anderem für die Förderung und Unterstützung der Sportvereine zuständig, Hohensinner ist dafür politischer Referent.

Grüne sehen Trennung nicht gewahrt

Der Grüne Gemeinderat Tristan Ammerer kritisiert die Aussendung. In einem Video der Grazer Grünen spricht er davon, dass Hohensinner kurz vor der Wahl Sportvereine über einen städtischen Verteiler kontaktiert und dabei politische Botschaften vermittelt habe. „Ein Grazer Politiker nutzt Mittel der Stadt kurz vor der Wahl, um noch ein paar Stimmen zu machen“, sagt Ammerer. Er kritisiert insbesondere, dass Hohensinner dabei als Stadtrat aufgetreten sei und nach seiner Darstellung städtische Mittel sowie den E-Mail-Verteiler des Sportamts verwendet habe. „Das ist bedenklich und überhaupt nicht erlaubt“, so Ammerer.

©Stadt Graz/Fischer Ammerer: „Das Problem dabei ist, dass er es als Stadtrat tut und dabei städtische Mittel und den E-Mail-Verteiler des Sportamts nutzt.“

Hohensinner: „Setze mich seit Jahren für die Sportvereine ein“

Hohensinner weist die Kritik zurück. Gegenüber 5 Minuten erklärt er, dass er die Sportvereine bereits seit Jahren regelmäßig informiere und sich in seiner Funktion als Sportstadtrat für deren Anliegen einsetze. „Ich setze mich seit Jahren als Sportstadtrat mit voller Kraft für die Sportvereine ein und informiere sie auch laufend. Das habe ich auch in diesem Mail getan“, so Hohensinner. Er sieht in der Aussendung daher keine unzulässige Vermischung von Amt und Wahlkampf. Gleichzeitig kritisiert er die damalige Grazer Stadtpolitik und verweist auf die finanzielle Situation der Sportvereine. „Alle Warnungen, die ich in diesem Mail ausgesprochen habe, sind leider eingetreten: Rund 40 Sportvereine und Einzelspitzensportler warten derzeit auf ihre Förderungen und wissen nicht, wie es weitergeht. Dabei brauchen gerade unsere Vereine und Funktionäre endlich Verlässlichkeit und mehr Mittel. Ich werde sicher nicht müde werden, mich dafür einzusetzen“, so Hohensinner.