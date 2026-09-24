25-Prozent-Rabatt geändert: Diese Billa-Produkte sind jetzt ausgenommen

Die neuen 25-Prozent-Gutscheine sind seit Donnerstag im Einsatz. Eine Grazerin erlebte beim Einkauf im Billa Plus allerdings eine Überraschung: Auf mehrere Produkte wurde der Rabatt nicht mehr gewährt.

Seit Donnerstag, 24. September, setzt Billa bei der bekannten 25-Prozent-Rabattaktion auf ein neues System. Die bisherigen Pickerl wurden durch Papiergutscheine ersetzt, die direkt an der Kassa abgegeben werden. Doch nicht nur die Einlösung hat sich verändert: Bestimmte Produkte sind jetzt von der Aktion ausgeschlossen. Genau das bekam eine Grazerin am ersten Tag der Umstellung zu spüren. Sie war am Donnerstag in einem Billa Plus nahe dem Grazer Hauptbahnhof einkaufen und wollte mehrere Produkte mit dem 25-Prozent-Rabatt vergünstigen.

©5 Minuten Die Billa-Pickerl gehören der Vergangenheit an. ©5 Minuten So sehen die neuen 15-Prozent-Rabattmarken aus.

Rabatt auf Produkte plötzlich nicht mehr möglich

An der Kassa folgte die Überraschung: Bei mehreren Artikeln konnte der Rabatt nicht angewendet werden. Besonders ärgerlich für die Kundin: Noch eine Woche zuvor hatte sie dieselben Produkte mit den 25-Prozent-Pickerln rabattiert kaufen können. Bei den betroffenen Waren handelte es sich um Produkte, die inzwischen unter die neuen „Immer-Clever-Preise“ fallen. Billa hat diese Preise für zahlreiche Artikel eingeführt und will damit dauerhaft ein günstigeres Preisniveau bieten. Die 25-Prozent-Rabatte sind darauf aber nicht gültig. Die Kassiererin erklärte der Kundin, dass die rabattfähigen Artikel auf der Rechnung entsprechend gekennzeichnet werden mit der Abkürzung „IC“. Mehr zu dieser Änderung kannst du hier nachlesen: Ab heute: BILLA macht tausende Produkte dauerhaft billiger.

Grazerin erlebt Überraschung an der Kassa

Für die Grazerin war allerdings nicht klar ersichtlich, welche Produkte von der neuen Ausnahme betroffen sind. „An den Regalen mit den Produkten, war das aber nicht so eindeutig gekennzeichnet“, kritisiert sie gegenüber 5 Minuten. Dadurch habe sie erst beim Bezahlen erfahren, dass der 25-Prozent-Gutschein auf die ausgewählten Produkte nicht mehr angewendet werden konnte.

Grazerin kritisiert, dass nun mehr Produkte von Aktion ausgenommen sind

Die Grazerin zeigt im Gespräch mit 5 Minuten grundsätzlich Verständnis dafür, dass Billa das bisherige Pickerl-System verändert hat. Die aufklebbaren Sticker konnten teilweise nach dem Einkauf wieder von den Produkten gelöst und erneut verwendet werden. Mit den neuen Papiergutscheinen soll eine solche Mehrfachnutzung verhindert werden. „Ich verstehe schon, warum die 25-Prozent-Pickerl so abgeschafft worden sind. Sie sind oft mehrfach eingelöst worden und das ist so nicht mehr möglich“, sagt die Kundin. Dass gleichzeitig zahlreiche Produkte, auf die der Rabatt zuvor angewendet werden konnte, nun von der Aktion ausgenommen sind, stößt bei ihr allerdings auf Kritik: „Dass die Prozente aber auf viele Produkte nicht mehr gelten, die zuvor sehr wohl von der Rabattaktion erfasst waren, finde ich wirklich ärgerlich“, so die Grazerin gegenüber 5 Minuten.

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Neue Rabattaktion läuft seit Donnerstag

Das neue System gilt erstmals im Zeitraum von Donnerstag, 24. September, bis Mittwoch, 30. September 2026. Pro Einkauf können bis zu vier Gutscheine eingelöst werden. Der Rabatt wird dabei automatisch auf das teuerste dafür berechtigte Produkt angewendet. Ausgenommen sind unter anderem Produkte der Eigenmarke „clever“, Wertkarten, Elektroartikel und preisgebundene Waren. Auch die neuen „Immer-Clever-Preise“ zählen eben zu den Artikeln, auf die der 25-Prozent-Rabatt nicht angewendet werden kann.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 18:00 Uhr aktualisiert