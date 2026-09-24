Queere Hütte kämpft um Rückkehr beim Aufsteirern 2027

Beim Aufsteirern war die queere Hütte heuer wieder in der Grazer Innenstadt vertreten, allerdings nicht als offizieller Teil des Festivals. Nun wollen die RosaLila PantherInnen ihre Rückkehr für 2027 erreichen.

Das Aufsteirern 2026 ist vorbei, doch für die RosaLila PantherInnen geht die Debatte um ihre Teilnahme weiter. Der Verein war heuer mit „Jodie’s Fuxteiflswüde Jausn Hüttn“ zwar wieder rund um das Festival in der Grazer Herrengasse vertreten, offizieller Teil des Aufsteirerns war die Hütte allerdings nicht. Nun haben die RosaLila PantherInnen eine Unterschriftenaktion gestartet. Ihr Ziel: Die queere Hütte soll beim Aufsteirern 2027 wieder offiziell zum Festival gehören.

Unterschriften für Rückkehr 2027

Es wurden bereits am vergangenen Aufsteirern-Wochenende vor Ort Unterschriften gesammelt. Die Aktion soll auch nach dem Festival weiterlaufen. Die Hütte sei im vergangenen Jahr aus Sicht des Vereins weit mehr als ein Treffpunkt zum Feiern gewesen. Sie habe Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe zusammengebracht. Die RosaLila PantherInnen sehen darin ein Beispiel für gelebte Volkskultur und betonen, dass auch queere Menschen genauso Teil der steirischen Gesellschaft sowie des regionalen Brauchtums sind. Mit ihrer Aktion wollen die RosaLila PantherInnen daher erreichen, dass die queere Hütte 2027 wieder offiziell beim Aufsteirern vertreten ist. „Volkskultur lebt von Gemeinschaft, Vielfalt und Teilhabe. Nicht von Ausgrenzung“, schreibt der Verein.

Hütte sorgte bereits 2025 für Diskussionen

Die Teilnahme der queeren Hütte hatte bereits im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt. 2025 war sie erstmals beim Aufsteirern dabei. Nach einer Debatte über die Teilnahme konnte sie schließlich beim Festival öffnen. Für 2026 hatten die RosaLila PantherInnen zunächst angekündigt, nicht mehr offiziell Teil des Aufsteirerns zu sein. Kurz vor der Veranstaltung folgte dann die überraschende Rückkehr: Die Hütte stand wieder im Bereich der Herrengasse, allerdings außerhalb des offiziellen Festivalprogramms. Nun richten die PantherInnen ihren Blick bereits auf das kommende Aufsteirern. Über eine Unterschriftenaktion soll die Forderung nach einer offiziellen Rückkehr 2027 unterstützt werden.