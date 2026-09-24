Gedenkfeier für Altbürgermeister Franz Hasiba: „Sein Tun wirkt bis heute nach“

Vor Beginn der Gemeinderatssitzung versammelten sich am Donnerstag Mitglieder des Grazer Gemeinderats sowie Angehörige von Franz Hasiba zu einer Gedenkfeier. Der ehemalige Bürgermeister war am 2. August 2026, einen Tag vor seinem 94. Geburtstag, verstorben. Für die musikalische Begleitung sorgte Lothar Lässer am Akkordeon. Neben einem Porträt Hasibas wurde eine Kerze entzündet. Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßte die Familie des Verstorbenen und die anwesenden Vertreter aus Politik und Stadt. Unter den Ehrengästen waren auch Landeshauptmann a. D. Hermann Schützenhöfer sowie Bundesrat Ernest Schwindsackl, der in Vertretung von Landeshauptmann-Stellvertreterin und Parteivorsitzender Manuela Khom an der Gedenkfeier teilnahm.

©Stadt Graz/Fischer Familienmitglieder waren Ehrengäste… ©Stadt Graz/Fischer …ebenso wie Hermann Schützenhöfer, Ernest Schwindsackl (Mitte) und Anna Hopper.

Kahr würdigte seine Amtszeit

In ihrer Trauerrede erinnerte Kahr an Hasibas politische Arbeit. Er habe Graz von 1983 bis 1985 als Bürgermeister geführt und sei für eine sachliche und verantwortungsbewusste Art der Politik gestanden. Kahr hob zudem seine Verbundenheit mit Graz und seine Bereitschaft hervor, Verantwortung zu übernehmen, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Hasiba habe sich neuen Ideen gegenüber offen gezeigt und die Entwicklung der Stadt mitgeprägt.

Hohensinner: „Auf ihn war Verlass“

Auch VP-Stadtrat Kurt Hohensinner erinnerte an den früheren Bürgermeister. Hasiba habe laut Hohensinner eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des sogenannten „Modells Steiermark“ gespielt. Aus diesem politischen und gesellschaftlichen Umfeld seien auch Ideen für die weitere Entwicklung der Stadt Graz entstanden. Besonders verwies Hohensinner auf die Modellschule, deren Ursprung er ebenfalls in dieser Zeit sieht. Hasiba habe Politik gemacht, die nicht von großen Worten geprägt gewesen sei. Sein Wort habe Gewicht gehabt und er sei für seine Verlässlichkeit bekannt gewesen. Nach einer Schweigeminute und weiteren musikalischen Beiträgen lud Kahr die Familie des Verstorbenen zu einem gemeinsamen Beisammensein im Baumkircherzimmer des Grazer Rathauses ein.