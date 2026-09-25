Bundesheer: 301 Rekruten in der Steiermark angelobt

Bei einer feierlichen Zeremonie in St. Marein bei Graz legten 301 Rekruten des Österreichischen Bundesheeres ihr Gelöbnis ab. Unter den Gästen war auch Landeshauptmann Mario Kunasek.

In St. Marein bei Graz fand die Angelobung von 301 Soldaten des Österreichischen Bundesheeres statt.

In St. Marein bei Graz fand die Angelobung von 301 Soldaten des Österreichischen Bundesheeres statt.

Am Donnerstag, 24. September 2026, fand in der Marktgemeinde St. Marein bei Graz die Angelobung von 301 Soldaten des Österreichischen Bundesheeres statt. Die Rekruten stehen beim Jägerbataillon 17 aus Straß, beim Jägerbataillon 18 aus St. Michael sowie bei der Stabskompanie des Militärkommandos Steiermark im Dienst. An der Feier nahmen neben Landeshauptmann Mario Kunasek unter anderem Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner, Vertreter des Landes und der Region sowie weitere Ehrengäste teil.

Kunasek dankt Rekruten für Wehrdienst

Landeshauptmann Mario Kunasek, selbst ehemaliger Berufssoldat und früherer Verteidigungsminister, richtete sich in seinen Grußworten direkt an die jungen Soldaten. Er sprach über die Herausforderungen, die der Einstieg in den Präsenzdienst mit sich bringe – von der ungewohnten Kommandosprache über den strukturierten Tagesablauf bis hin zur körperlich fordernden Ausbildung. Gleichzeitig würdigte Kunasek die Entscheidung der Rekruten, ihren Wehrdienst zu leisten. Die Zeit beim Bundesheer biete die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erwerben, Verantwortung zu übernehmen und Kameradschaft zu erleben.

© Land Steiermark/Puchinger Militärkommandant Heinz Zöllner, Landeshauptmann Mario Kunasek, Landtagsabgeordneter Markus Konrad und Vizebürgermeister Christoph Rosenberger (v.l.)

Bedeutung von Ausbildung und Ausstattung

In seiner Ansprache betonte der Landeshauptmann außerdem die Bedeutung einer umfassenden Ausbildung und einer modernen Ausstattung des Bundesheeres. Regelmäßige Übungen und ausreichend Ausbildungszeit seien entscheidend, um die Einsatzbereitschaft der Soldaten sicherzustellen. Auch bei außergewöhnlichen Ereignissen und Katastrophen leiste das Bundesheer einen wichtigen Beitrag für die Bevölkerung, so Kunasek. Zum Abschluss wünschte der Landeshauptmann den Rekruten für ihre kommenden Monate viel Erfolg, Durchhaltevermögen und „Soldatenglück“.