Bundesheer: 301 Rekruten in der Steiermark angelobt
Bei einer feierlichen Zeremonie in St. Marein bei Graz legten 301 Rekruten des Österreichischen Bundesheeres ihr Gelöbnis ab. Unter den Gästen war auch Landeshauptmann Mario Kunasek.
Am Donnerstag, 24. September 2026, fand in der Marktgemeinde St. Marein bei Graz die Angelobung von 301 Soldaten des Österreichischen Bundesheeres statt. Die Rekruten stehen beim Jägerbataillon 17 aus Straß, beim Jägerbataillon 18 aus St. Michael sowie bei der Stabskompanie des Militärkommandos Steiermark im Dienst. An der Feier nahmen neben Landeshauptmann Mario Kunasek unter anderem Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner, Vertreter des Landes und der Region sowie weitere Ehrengäste teil.
Kunasek dankt Rekruten für Wehrdienst
Landeshauptmann Mario Kunasek, selbst ehemaliger Berufssoldat und früherer Verteidigungsminister, richtete sich in seinen Grußworten direkt an die jungen Soldaten. Er sprach über die Herausforderungen, die der Einstieg in den Präsenzdienst mit sich bringe – von der ungewohnten Kommandosprache über den strukturierten Tagesablauf bis hin zur körperlich fordernden Ausbildung. Gleichzeitig würdigte Kunasek die Entscheidung der Rekruten, ihren Wehrdienst zu leisten. Die Zeit beim Bundesheer biete die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erwerben, Verantwortung zu übernehmen und Kameradschaft zu erleben.
Bedeutung von Ausbildung und Ausstattung
In seiner Ansprache betonte der Landeshauptmann außerdem die Bedeutung einer umfassenden Ausbildung und einer modernen Ausstattung des Bundesheeres. Regelmäßige Übungen und ausreichend Ausbildungszeit seien entscheidend, um die Einsatzbereitschaft der Soldaten sicherzustellen. Auch bei außergewöhnlichen Ereignissen und Katastrophen leiste das Bundesheer einen wichtigen Beitrag für die Bevölkerung, so Kunasek. Zum Abschluss wünschte der Landeshauptmann den Rekruten für ihre kommenden Monate viel Erfolg, Durchhaltevermögen und „Soldatenglück“.
Soldaten aus drei Einheiten angelobt
Von den insgesamt 301 angelobten Soldaten gehören:
- 92 Rekruten dem Jägerbataillon 17 aus Straß an,
- 111 Rekruten dem Jägerbataillon 18 aus St. Michael,
- 98 Rekruten der Stabskompanie des Militärkommandos Steiermark.
Die feierliche Angelobung markiert für die jungen Soldaten einen wichtigen Schritt innerhalb ihres Präsenzdienstes.